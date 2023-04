MIras: "Pedro Acosta es un orgullo"

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, destacó del motociclista mazarronero Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 y que esta año marcha líder en el Mundial de Moto2, que es "un ejemplo para todos y especialmente para los jóvenes", tras lo que le entregó una bandera de la Región para que la luzca tras sus éxitos.



El jefe del Ejecutivo autonómico hizo esas declaraciones en una sesión del ciclo 'Encuentro con deportistas de élite de la Región de Murcia', que organiza la Dirección General de Deportes y que tuvo lugar en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de la capital del Segura.



López Miras se refirió al joven deportista, de 18 años -cumplirá 19 el 25 de mayo-, sin escatimar elogios.



"No podemos estar más orgullosos de ti, Pedro, y hemos visto cómo has empezado el campeonato en Portugal, en Estados Unidos... y estoy seguro de que dentro de dos semanas, en Jerez, lo harás como sólo tú sabes hacerlo. Te doy las gracias porque representas a la Región como nadie y eres el mejor embajador que podemos tener y haces que cada dos semanas estemos pegados al televisor o a la radio viendo tus carreras, nosotros nerviosos y viéndote a ti muy tranquilo", le dijo.



Además, afirmó que este deportista, ya en la élite mundial, es "un ejemplo de constancia, esfuerzo y superación y alguien al que nadie le ha regalado nada".



"Los resultados que está consiguiendo Pedro no son fruto de la casualidad sino que son consecuencia de su trabajo desde que era pequeño. Es un ejemplo para todos en nuestra tierra y especialmente para los más jóvenes", remarcó el presidente regional, quien además se acordó de quienes estuvieron siempre al lado del piloto de Puerto de Mazarrón y, en ese sentido, puso en valor "la labor de sus padres y de toda su familia, que siempre le apoyaron".



López Miras, quien entregó una bandera de la Región a Acosta y deseó que celebre sus triunfos enseñándola en los circuitos, siguió ensalzando la figura del motociclista.



"Espero que esta bandera se desgaste muy pronto por el uso que le vas a dar porque eso será sinónimo de logras muchas victorias que podremos celebrar junto a ti y entonces te daremos otra nueva", le comentó también.