María Pérez acorta su recuperación y ya apunta a los Juegos de París

La granadina María Pérez, deportista y estudiante de la Universidad Católica de Murcia, y una de las grandes favoritas para llevarse el oro olímpico en 20 km marcha este verano, ya está en la última fase del proceso de recuperación de una fractura, por estrés, en el sacro. La atleta, que ha estado en las instalaciones del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM para afinar su vuelta a los entrenamientos y su plan nutricional, está satisfecha con la evolución de su lesión.

“He rebajado los plazos de recuperación en cuatro semanas. Los médicos estaban reticentes al principio, porque la ciencia dice que el plazo es de 12 semanas, pero el jueves recibí la noticia de que me iban a dejar correr y hacer vida normal ya. Eso sí, en progresión. Estoy muy contenta. Ha sido el mejor regalo de Reyes que podía tener”, afirma la marchadora.

En cuanto al trabajo con los investigadores del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo para establecer un plan nutricional, ha señalado que “el CIARD de la UCAM es muy importante en todos mis procesos. Una de las partes fundamentales de la recuperación de la lesión ha sido mi alimentación. Gracias al trabajo de los compañeros y mi constancia hemos podido recuperar y acortar plazos”, valora la atleta.

Por lo que respecta a su faceta académica, María, que es estudiante del Grado en Fisioterapia de la UCAM, tiene previsto en unas semanas planificar el próximo cuatrimestre con su tutor.

En su camino hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, tendrá que empezar por renunciar al Campeonato de España de 20 kms. Marcha, algo que escapa a su voluntad: “Nunca he sido una atleta de renunciar a campeonatos, incluso he participado en distancias más largas que me servían para entrenar”, cuenta. Pero el objetivo de esta planificación es la final olímpica de 20 kms. Marcha, que se celebrará el 1 de agosto en París. Los técnicos dirán si también participa en el relevo mixto, seis días después. Antes de los Juegos tendrá la oportunidad de medirse con las mejores y comprobar su rendimiento en alta competición. “Seguramente participaré en la Copa del Mundo, aún no sé si en los 20 kms. o en el relevo mixto. Mi estado de forma lo dirá” -precisa-.