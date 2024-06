Marcel: "Mentalmente estamos bien"

Marcel de Mendoça, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida y máximo goleador de la Liga en la Primera División de fútbol sala con 31 tantos marcados, aseguró que en el equipo están "muy bien mentalmente" para revertir la situación en la final liguera que les enfrenta al Jimbee Cartagena Costa Cálida y añadió, tras la derrota por 1-2 en el primer choque de esa lucha, que "todavía queda mucho".

Los dos conjuntos de la Región que pelean por el título liguero se volverán a medir este lunes a las ocho de la tarde y nuevamente en el Palacio de los Deportes de Murcia. Para los de Dani Martínez el margen de error es menor y otra derrota les haría estar contra las cuerdas porque remontar un 0-2 se antojaría muy difícil.

En el cuadro charcutero no hay tiempo para lamentaciones y Marcel habló este domingo de cómo se encuentra la plantilla después de ese 1-2 frente a un rival que supo ser más efectivo.

"Estamos tristes por la derrota. Queríamos conseguir la victoria en un partido disputado con un gran ambiente, pero sabíamos que esto podía pasar y la final es muy larga", manifestó el internacional brasileño.

Factor cancha perdido

No solo ElPozo perdía un partido sino también el factor cancha. No obstante, eso no parece preocupar al ala de São Paulo. "Mentalmente, estamos muy bien y preparados para recuperarnos y sabemos que todavía queda mucho. Nos sentimos fuertes en ataque y en defensa, nos llegaron con peligro pocas veces y tenemos que marcar los goles cuando generamos porque con uno no nos vale para ganarle al Jimbee", declaró.

Precisamente del adversario destacó que “es muy peligroso y la que tiene, si no la mete, está muy cerca de hacerlo".

"Ante ellos nosotros hicimos un buen partido, lo controlamos y lo único que nos faltó fueron los goles. Debimos trabajar un poco mejor la finalización y estar más tranquilos", añadió.

Tampoco nota nerviosismo Marcel ante la posibilidad de poder caer nuevamente. "Claro que es superimportante el partido de este lunes y queremos sacar ese punto pero tampoco vamos a volvernos locos si perdemos. Sabemos que tenemos la capacidad de ir a Cartagena y ganar los dos encuentros allí porque los partidos son muy igualados", dijo en un claro intento por reducir la presión.

Además, el pichichi de ElPozo y del campeonato agradeció el apoyo de la afición, que se volcó y eso hizo que el Palacio registrara casi el lleno con unos 7.200 espectadores en las gradas, incluyendo varios centenares desplazados desde Cartagena. "Nunca había visto el Palacio así y reconozco que me emocionó cuando entré en la pista", reconoció Marcel, quien tiene muy claras sus prioridades: "Lo que más me importa es ser campeón y eso es lo que vale"