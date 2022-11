Jimbee FS Cartagena remonta ante ElPozo Murcia FS (2-1)

Es el quinto triunfo seguido para Jimbee Cartagena. En la ciudad portuaria están de fiesta, porque su equipo de fútbol sala está haciendo un temporadón y además se ha llevado el duelo de rivalidad regional contra ElPozo Murcia Costa Cálida (2-1). Tirando de remontada, con los tantos de Javi Mínguez y Jesús Izquierdo, el equipo de Duda se impuso en un partido en el que fue mejor sobre el 40x20 del Palacio de los Deportes de Cartagena. Además, el triunfo tiene premio porque el conjunto melonero se coloca colíder, en segunda posición, pero igualado a puntos con el Barça. Por su parte, el equipo de Javi Rodríguez se queda en la quinta posición y acumula dos partidos seguidos perdiendo a domicilio.

En el Palacio de Deportes de Cartagena se vivió un derbi intenso, entre dos equipos que llegaban en un momento dulce pero con bajas de última hora: Juanan se caía de la convocatoria del equipo cartagenero y Bruno Taffy tampoco estaba disponible para los murcianos por una contractura. En un derbi de muchísima rivalidad regional, Duda buscaba la tercera victoria contra su antiguo equipo, al que dirigió durante dieciséis temporadas, entre 2002 y 2018. Y lo cierto es que el peso del encuentro lo llevó Jimbee Cartagena durante la primera mitad, bajo la batuta de Miguel Ángel Mellado Cano. El as del conjunto melonero sacó a relucir todo su repertorio. Con un control espectacular, un regate habilidoso y un buen disparo puso a prueba a Juanjo Angosto, que a sus 37 años sigue muy solvente bajo los palos.

Chemi intervino por primera vez para detener con el pie un disparo de Gadeia. Esos dos hombres serían los protagonistas, minutos más tarde, de la acción del primer tanto: el portero de Jimbee Cartagena se precipitaba en la salida de balón y Gadeia aprovechaba el error para recuperar la bola y anotar por alto a puerta vacía, porque el meta se hallaba fuera de posición. El tanto fue un oasis en una primera parte bastante mediocre de ElPozo Murcia Costa Cálida. Con poca posesión de balón, los murcianos estaban sometidos al dominio cartagenero y sin la aparición de sus jugadores más desequilibrantes, sobre todo un Taynan bastante apagado. Mientras tanto, cuando Mellado y Lucao se asociaban, el peligro estaba asegurado, pero Juanjo echó la persiana durante la primera parte. Waltinho veía la cartulina amarilla por una entrada sobre Taynan, en la que los colegiados aplicaban la ley de la ventaja, y la jugada acababa con un potente disparo de Rafa Santos detenido por Chemi. Andaban los dos equipos con problemas de faltas, en un partido intenso en el que nadie quería cometer errores. A veinte segundos para el final, llegó la sexta de ElPozo, pero al tratarse de una mano de Felipe Valerio, se señaló libre indirecto y no un doble penalti desde los diez metros.

El conjunto jamonero le metió otra marcha al partido a la vuelta de los vestuarios, empezando por una ocasión de Rafa Santos, girándose sobre sí mismo ante la defensa de Jesús Izquierdo y disparando con la zurda. Chemi, notable en el partido del domingo excepto en la acción del gol, se encargó de pararla. Todavía habría una ocasión más clara para ElPozo Murcia Costa Cáldia antes del tanto del empate: Felipe Valerio definía una jugada a balón parado que no transformó en gol porque Waltinho la sacó sobre la misma línea de gol. Ahí vino la reacción del equipo de Duda: Mínguez conectaba con Waltinho, muy activo en la segunda parte, cuyo disparo se iba rozando la madera. El pívot brasileño estaba generando muchísimo peligro, cogiendo protagonismo ante la ausencia de Lucao, que no volvería a jugar tras sufrir una lesión en el abductor en el primer tiempo.

Jimbee Cartagena conseguía la igualada a 17 minutos para el final del partido. Javi Mínguez demostró que ha dejado atrás la lesión que le dejó tanto tiempo alejado de las canchas, y se fabricó él solo la acción del empate, con un recorte y un derechazo espectacular. Es su tercer gol en lo que va de temporada 2022/23. Después de sufrir en el inicio del segundo tiempo, el tanto revitalizó a los de Duda. Jesús Izquierdo, cruzando la cancha, disparó de puntera para forzar la estirada de Juanjo. El portero murciano también detenía con un paradón un tiro de Meira. Duda le daba minutos al joven Amin, de solo 19 años, el primer francés en jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Precisamente un choque con él de Felipe Valerio provocó que el cierre brasileño tuviese que ser atenido y se marchara del partido por problemas en un diente.

El portero estaba salvando a ElPozo Murcia Costa Cálida, pero no iba a ser suficiente. El equipo de Javi Rodríguez, demasiado encerrado, veía cómo su rival les superaba y un voleón de Motta no se colaba por una mano espectacular de Juanjo. Javi Rodríguez quiso cambiar el guion del partido, metió portero-jugador para tener algo más de balón y alejar a Jimbee Cartagena de su área, pero la estrategia no salió como esperaba: el equipo melonero recuperó la pelota y Jesús Izquierdo, desde su área, la envió con muchísima precisión a la portería contraria. Así son los derbis, cualquier error se paga muy caro, y los detalles son los que marcan la diferencia. Esta vez cayó del lado cartagenero, a pesar de que los murcianos buscaron la igualada con un tiro de Felipe Valerio que rozó la madera. El partido concluyó con el triunfo de Jimbee Cartagena, el quinto de forma seguida en liga, con el que iguala al Barça con 22 puntos al frente de la clasificación. El ‘goal average’ sitúa al equipo blaugrana por delante. En cambio, ElPozo Murcia Costa Cálida sigue sin conseguir la ansiada regularidad pero se mantiene en la quinta plaza con 14 puntos.

