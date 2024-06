El Imperial logra el pase a la eliminatoria definitiva de ascenso a 2ªRFEF

El Real Murcia Imperial peleará por el ascenso a segunda federativa después de empatar 1-1 este domingo frente al Cieza en Nueva Condomina, lo que sumado a otro igual resultado a domicilio en la ida de esta eliminatoria permitió a los de Carlos Cuéllar por haber acabado un puesto por encima seguir adelante ya en la fase final nacional.

Francisco Garnés adelantó a los ciezanos en el minuto 10 de la primera parte al rematar un saque de esquina, ventaja que mantuvieron los de Paco García hasta el minuto 96, cuando Raúl Sanchís marcó un penalti con el encuentro casi acabado, logró el empate y forzó la prórroga que no alteró el resultado, con lo que pasan quienes terminaron segundos la liga frente a los que lo hicieron terceros en el grupo 13 de tercera.

El filial grana pimentonero afrontará ahora la eliminatoria definitiva frente a un rival de otro grupo.









Con un ambiente espectacular en el Estadio Enrique Roca de Murcia, con más de 3.500 aficionados granas, y 1.000 de Cieza, el árbitro hizo sonar su silbato, y echó a rodar el balón sobre el verde. En los primeros compases ya se apreciaba lo que depararía esta primera mitad por parte de ambos conjuntos. El Imperial jugando pausado y tranquilo, con posesiones largas y buscando la ocasión ideal. En cambio,

el Cieza aguantaría atrás esperando su momento.

De esta forma, el Cieza botaría un córner tras una doble ocasión que detiene Lilu en el área pequeña y despejó fuera. En este saque de esquina, un balón centrado al segundo palo pondría al Cieza por delante en el marcador, y haría que el Imperial, fuera por primera vez en la fase de ascenso, estuviera “eliminado”.

Aun así, los de Cuéllar no dieron su brazo a torcer y siguieron intentando buscar el gol que les diera el empate. Hasta el final de la primera parte, el duelo estuvo muy igualado y ninguno quería regalar nada al rival. Unos minutos de muchos duelos en el centro del campo, y también de intercambio de posesiones continuas. De esta forma, con un juego muy parejo por parte de los dos conjuntos, el árbitro manda a los jugadores al túnel de vestuarios.

Para esta segunda mitad, veríamos a un Real Murcia Imperial más volcado en el ataque, ante un Cieza que iba a esperar sus oportunidades. Además, Cuéllar decide mover el banquillo haciendo un doble cambio, quitando a Sissé y Ángel por Divine y Mariano.

Las jugadas más peligrosas del filial grana llegaron a balón parado. Un centro de Raúl a Junior que se marcha fuera por poco. Luego otra vez Junior, pero esta vez de falta que detiene el portero en la línea.

A pesar de ir por detrás en el marcador, el Imperial seguía dominando el encuentro pero sin poner en muchos apuros al Cieza. Al igual que en la primera mitad, muchos duelos en el centro del campo, y un juego que se detenía mucho por las constantes faltas del Cieza.

Cuando todo parecía perdido para el conjunto grana, en los últimos minutos del tiempo añadido, Mariano provocaría un penalti a favor de los pimentoneros. Raúl Sanchís sería el encargado de ejecutarlo, y con un disparo a su derecha, el balón se cuela en la red, y pone el 1-1 en el marcador, y pitaría el final del tiempo reglamentario.





Carlos Cuéllar: "La afición ha sido clave"

Carlos Cuéllar atendió a los medios de comunicación tras el pase a la gran final por el ascenso a Segunda Federación. El técnico madrileño comenzó realizando una valoración general del partido: "durante los primeros 90 minutos hemos jugado bastante bien; de todos los partidos de playoff que llevamos, creo que este ha sido el primero en el que se ha visto al Imperial de verdad en cuanto a dominio de balón, juego y ocasiones; los últimos minutos de los 90 han sido un asedio nuestro, al igual que nosotros hemos sufrido el asedio del Cieza al final de la prórroga".

Preguntado acerca de la importancia de haber llegado a la gran final por el ascenso: "teniendo en cuenta la igualdad que hay en playoff, ha sido muy importante el haber quedado segundos en liga porque eso nos ha permitido estar hoy celebrando el pase a la final; ahora toca seguir peleando por el objetivo que no es otro que ascender".

Carlos Cuéllar finalizó la rueda de prensa hablando sobre el apoyo de la afición en el día de hoy: "me gustaría dar las gracias a la afición porque el día de hoy ha sido top; en los momentos difíciles hemos sentido a la afición muy cerca y ha hecho que el equipo no se hundiese y que no parase nunca de creer".