Hakanson: "Me han transmitido una gran ambición"

Ha sido el primero de todos en aterrizar en Murcia y entrenar en el Palacio. Ludde Hakanson ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del UCAM Murcia CB y ha explicado las razones de su fichaje. “Hablé con Sito y Alejandro. Me gusta mucho el proyecto que me han presentado. Tienen mucha ambición y yo soy un jugador con mucha ambición también y me gusta mucho el estilo de juego de Sito, creo que puedo encajar bien”. Cometa el jugador sueco.

Tanto por redes sociales como en la calle, nota mucha ilusión con el proyecto que se ha confeccionado para esta temporada. “Creo que la gente está muy ilusionada. No solo por mi fichaje, creo que el equipo ha ilusionado mucho. Veo a la gente contenta y con ganas”.

En su dilatada trayectoria en ACB, este reto lo afronta como una oportunidad para seguir creciendo y hacer cosas importantes. “Para mí es un paso adelante venir a UCAM Murcia. La ambición que me han transmitido es grande. No somos el equipo más grande pero veo al equipo luchando para el Top 10. Yo todavía no he jugador un playoff de ACB y me haría mucha ilusión la verdad”.

Va a compartir el puesto de base que también cuenta con mucha experiencia en Europa como es Troy Cuapain. Una competencia que ve muy positiva. “Creo que es bueno. Si ves todos los equipos que lo han hecho bien últimamente, tienen dos buenos bases. Creo que es una posición muy importante. Lo veo positivo. Por eso he venido a Murcia también, quiero jugar con buenos bases, con buenos jugadores y creo que es sana esa competitividad”.

Después de muchas temporadas visitando el Palacio, se alegra por fin de tener a la afición jugando como local. “Desde fuera… es jodido venir, hay mucha presión. Prefiero jugar de local, la verdad. Llevo ya 9 días aquí y me están tratando muy bien. Lo poco que he visto de la ciudad y las playas, me está gustando mucho también, la verdad”.

Hakanson ve sobre el papel una plantilla muy equilibrada y que cuenta con jugadores con experiencia. “Si ves los nombres y donde han estado, creo que tenemos un muy buen equipo. Pero lo más importante es encontrar esa química. He estado en muchos equipos y como jugamos juntos y luchamos juntos es lo más importante”.

La temporada arranca con la disputa de la Supercopa Endesa, que precisamente se disputará en la capital del Segura.

Una oportunidad de disputar un título ante la afición murciana. “Esta competición tampoco la he jugado antes. Van a venir tres equipazos a Murcia y creo que es un muy buen comienzo para nosotros y los aficionados”.

Con la salida de Tomás Bellas, referente en la pista y el vestuario, a Hakanson le gustaría coger ese rol experimentado y enganchar con la afición. “Como jugadores somos diferentes, pero sobretodo este año que no hay españoles en el equipo, creo que yo, Nemanja, Mousa, David, que conocemos la liga, tenemos que coger ese rol, para ayudar en todo”.

El próximo jueves conocerá al resto de sus compañeros en las pruebas médicas con las que se pondrá el punto inicial a la pretemporada.