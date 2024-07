Felipe Moreno: "Lo peor ya ha pasado"

Felipe Moreno, presidente y máximo accionista del Real Murcia, reconoció este martes que lleva 16 millones de euros para hacer "un club libre", insistió en la pretensión de "estar lo antes posible en el fútbol profesional" y ensalzó a la afición. "Como se vive aquí el fútbol se vive en pocos lugares de España y cuando vengan buenos tiempos creo que nos faltará estadio", aseveró.

En un desayuno que mantuvo con los medios de comunicación el empresario cordobés, que estuvo acompañado por el vicepresidente Juan José Fernández y el consejero Álvaro Buendía, repasó la actualidad del club y del equipo antes de una nueva temporada, la tercera consecutiva, en la Primera RFEF y que los granas afrontarán con el objetivo de ascender a LaLiga Hypermotion.

Moreno indicó que, desde que llegó al club en marzo de 2023, lleva invertidos 16 millones de euros que puso "para hacer un Real Murcia libre".

Vídeo









Asegurada la viabilidad

"Me encontré un club deteriorado y desde que puse los primeros 500.000 euros no hemos parado. Ahora tenemos viabilidad y podemos competir de tú a tú con cualquiera", expuso.

El capital aportado sirvió, entre otras cuestiones, para saldar deudas. "Aquí tengo el certificado de Hacienda de 6.154.000 euros y aquí el de Seguridad Social que está al día y quedará todo zanjado pronto", remarcó.

Moreno también habló sobre el mercado de fichajes de este verano: "Lo que se lleva fichado, que es poco, va a paso firme y con vista larga. Estamos orgullosos de lo que está firmando la secretaría técnica y tengo el convencimiento de que nos irá bien con esta secretaría técnica pues es gente con experiencia y ascensos en la categoría".

Consultado por cuáles son sus mejores y sus peores recuerdos desde que preside el Murcia envió algún recado. "He tenido días de alegrías y me siento orgulloso de cuando la afición va con alegría a los desplazamientos de 1.000 kilómetros un domingo por la tarde. Y mis peores días cuando hay gente que se dan golpes en el pecho de murcianistas luego sólo miran por sus propios intereses", señaló.

La Liga 2023/2024 no cumplió las expectativas pues el equipo primero entrenado por Gustavo Munúa y luego por Pablo Alfaro ni siquiera disputó la promoción de ascenso. A ello también se refirió el presidente. "Mi balance es el mismo que el de todo el mundo.La planificación del año pasado no fue buena y el aspecto económico se disparó. La temporada fue amarga para mí y para todos. Tomo nota de los errores para no cometerlos otra vez y el objetivo que me marco es el de estar lo antes posible en el fútbol profesional".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Moreno hizo alusión al papel fundamental de la afición para mantener vivo al Real Murcia. "Como se vive aquí el fútbol se vive en pocos lugares de España. Llevan casi 20 años sufriendo y hemos tenido 14.000 espectadores de media, por lo que cuando vengan buenos tiempos creo que nos faltará estadio", indicó siendo consciente de que en el Enrique Roca caben 31.000 espectadores.

Ciudad Deportiva

Por otra parte, preguntado por el proyecto de la ciudad deportiva que ya fue presentado apuntó lo siguiente: "Es un proyecto al que no puedo llegar yo sólo a nivel económico y necesitaré ayuda y compañeros de viaje. La primera fase se llevará unos 15 millones de euros".