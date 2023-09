ElPozo Murcia FS sigue la racha de victorias

ElPozo Murcia Costa Cálida FS y la Marea Roja suman la cuarta victoria al ganar 6-3 a Córdoba Futsal en un partido intenso, de goles, jugada pero, sobre todo, de gran espectáculo con una afición entregada pese al horario. Dobletes de Marcel y David Álvarez que se estrenaba con su nuevo equipo y tantos de Rafa, y Mareco en propia puerta.

El conjunto murciano salió de inicio al Palacio de los Deportes con Juanjo bajo palos, Marlon, Felipe Valerio, Niyazov y Rafa arriba. A los 40 segundos, con la primera falta de Córdoba, saltó Marcel a la pista para ejecutarla con pase a Niyazov pero el disparo se encontró con la defensa blanquiverde. El ritmo del partido comenzó a subir ocasiones generadas por ElPozo volcado al ataque. Marcel, Gadeia, Eric y Felipe lo intentaban ante Víctor, meta del Córdoba. Mientras que los visitantes fueron de menos a más para dar trabajo también a Juanjo. Hasta que en el minuto 13 de partido Rafa Santos inauguró el marcador. Pero la alegría no duró mucho. Ya que con los dos equipos en bonus, los árbitros señalaron la sexta de ElPozo y Perin anotó el empate. La primera parte concluyó con Gadeia en modo on fire con tres ocasiones consecutivas en busca del segundo tanto que no llegó, en esta mitad…Con tablas en el marcador ambas escuadras llegaron al descanso.

En la segunda parte ElPozo buscó con ahínco el segundo tanto con Niyazov creando ocasiones de peligro en los primeros compases. El meta Víctor vio la segunda amarilla y Fabio ocupo su puesto bajo palos. Circunstancia que Con un remate fuerte del ala ruso directo a portería dio en última instancia en Mareco para poner el 2-1. Un emocionado David Álvarez marcó el tercero de su equipo y primero con la camiseta murciana. Aunque Perin recortó distancias al anotar antes del meridiano de esta mitad. Sin embargo, los de Javi Rodríguez no acusaron el tanto y Marcel aumentó la ventaja con el 4-2. A tres minutos del final, Josan González apostó por Báez como portero jugador en busca de la remontada. Pero tuvo el efecto contrario con un tanto de David Álvarez. Aunque Córdoba a 38 segundos del final puso el tercero tras un rebote en el área que dio en última instancia en Marlon (5-3). Y puso el sexto Marcel como colofón a una gran tarde con una volea (6-3).