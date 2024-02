ElPozo Murcia Costa Cálida quiere seguir creciendo ante Osasuna

ElPozo Murcia Costa Cálida recibe este sábado a las ocho de la tarde al Xota, de Pamplona, en el primer partido como local de Dani Martínez al frente del equipo, después de un debut en la primera división de fútbol sala con los charcuteros que se saldó con la contundente victoria por 1-6 en Córdoba.

Confía en que los navarros no despierten en esta jornada y en la víspera del envite se refirió a la situación generada con la destitución de Javi Rodríguez, "la más desagradable" que ha vivido como profesional.

"Eternamente agradecido" al entrenador con el que coincidió en Murcia y antes en el Industrias García, "ahora estamos volviendo a la normalidad tras unos días muy intensos e inesperados, pero la vida te plantea estas situaciones y como profesional tienes que dar la mejor respuesta posible", declaró.

"Mi único plan es mañana, esa es la realidad. No sabemos cuánto va a durar esta situación", pero garantiza "trabajo y responsabilidad" sabiendo que a la vuelta de la esquina asoma la Copa de España en marzo.

"Sabemos contra quién jugamos y que una de las cuatro derrotas que encajamos en la liga fue contra ese rival. Nuestro nivel de alerta es máximo para enfrentarnos a un equipo que mantiene las señas de identidad de cuando lo entrenaba Imanol Arregui y es un conjunto vertical y ofensivo", explicó.

La filosofía de juego no va a cambiar: "Significaría que antes no íbamos a una y esto no es así, pues nosotros creemos en este modelo de juego. No necesito agitar el árbol, porque creo sería peligroso, aunque cada entrenador tiene su personalidad y su manera de hacer las cosas, lógicamente con distintos matices".