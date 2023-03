ElPozo Murcia Costa Cálida necesita ganar en Pamplona

ElPozo Murcia Costa Cálida visita este viernes la pista del Xota de Pamplona en busca de un triunfo que le permita mantener la cuarta posición que ahora ocupa en la Primera División de fútbol sala y acercarse a la tercera, así como para enderezar el rumbo después de haber sumado sólo un punto en sus dos últimos encuentros.



El choque, correspondiente a la vigésimo cuarta jornada liguera, comenzará a las ocho de la tarde en el pabellón Anaitasuna de la capital navarra y al cuadro dirigido por Javi Rodríguez le llega siendo cuarto con 43 puntos sumados y todavía persiguiendo la clasificación para las eliminatorias por el título.



Por delante los granas tienen al Fútbol Club Barcelona, líder con 55; al Mallorca Palma Futsal, segundo con 52; y al Jaén, tercero con 47 y justo por detrás aparece el Jimbee Cartagena, quinto con 40.



Tras siete triunfos seguidos en el campeonato el conjunto charcutero vio truncada su gran racha con la derrota por 2-1 en Palma y en la pasada jornada no pasó del empate a cuatro en casa frente al Real Betis Futsal.



"Hay que ir a Pamplona a por tres puntos que son importantes para seguir arriba. Dos resultados adversos no van a empañar lo que estamos haciendo en estos tres últimos meses", apuntó el técnico de Santa Coloma de Gramanet en la rueda de prensa previa al tiempo que incidió en el 4-4 contra el Betis.



"Más que con el pinchazo en sí que fue el empate me quedo con la mala sensación de un partido que no está acorde a lo que quiero", declaró el entrenador, que en principio tiene disponibles a todos los integrantes de su plantilla.



El Xota, que es décimo en la tabla con 25 puntos y al que los murcianos apalizaron en el duelo de la primera vuelta con un 7-1, es "un equipo fuerte físicamente y que no da un balón por perdido", tal y como dijo también Rodríguez, un referente en el fútbol sala nacional pues lo fue como jugador y ahora lo es como entrenador y que pidió dar el paso que se lleva tanto tiempo buscando y que no termina de darse por el rechazo del Consejo Superior de Deportes (CSD).



"Este deporte merece ser profesional, aunque tenga cosas que mejorar y lo necesita para no morir", afirmó el barcelonés.