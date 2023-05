ElPozo Murcia Costa Cálida empieza una nueva vida en los play off ante Jaén

ElPozo Murcia Costa Cálida afronta desde este martes la eliminatoria de cuartos de final de la liga de primera división de fútbol sala que le enfrentará al Jaén Paraíso Interior con la necesidad de elevar sus prestaciones para alcanzar las semifinales con la baja del ala Darío Gil, lesionado.



El primer encuentro de esta confrontación tendrá lugar a las nueve y media de la noche de este martes en el Olivo Arena, de Jaén, y el segundo tendrá lugar el viernes Murcia, con un tercer envite de nuevo en la capital andaluza si fuera preciso el desempate la semana que viene.



"El equipo llega en un buen momento y con ilusión, ganas y empuje para empezar esta eliminatoria y la primera batalla de los 'play off'. El otro día no nos jugábamos nada y lo importante era que ningún jugador se lesionara ni resultara expulsado y con eso nos quedamos", comentó el entrenador, Javi Rodríguez, este lunes, al tiempo que avisó del peligro que entraña jugar en un ambiente hostil.



"Jaén es una pista caliente, en la que es muy complicado ganar porque la gente aprieta mucho y llena siempre el pabellón y está con su equipo, pero tenemos que centrarnos en lo que vaya a pasar en el 40 x 20 ante un rival que esta temporada ya ganó la Copa de España", afirmó.



"Empieza una competición nueva y los equipos que no estuvimos bien en la fase regular debemos resetear y empezar de cero. Vamos con la mentalidad de pensar en estos 40 minutos y luego ya pensaremos en los del viernes", añadió quien destacó "la igualdad que hay en la liga" y mostró "plena confianza" en sus jugadores.



"Si no pensara que vamos a mejorar con respecto a los últimos partidos disputados fuera de casa, directamente no iría a Jaén", manifestó aludiendo al hecho de que cayeron sucesivamente en Manzanares (4-0), Santa Coloma (2-1) y Valencia en las tres salidas con las que cerraron la competición regular.