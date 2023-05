ElPozo Murcia Costa Cálida, a confirmar la reacción en Santa Coloma

ElPozo Murcia Costa Cálida visitará este viernes al Industrias Santa Coloma buscando un triunfo que le permita mantener la quinta posición de la tabla de primera división de fútbol sala e incluso subir hasta la tercera, para lo que parte de la premisa de "trabajar, pelear y correr", indicó este jueves su entrenador, Javi Rodríguez.



Los charcuteros, con 49 puntos, tienen cerca al Jimbee Cartagena, cuarto, con 52, y al Jaén Paraíso Interior, tercero, con 54, cuando faltan tres fechas, nueve puntos en juego, para que concluya la competición y se dé paso a las eliminatorias por el título, para las que ElPozo lleva varias semanas clasificado.



Para este nuevo compromiso se quedó en Murcia el ala cierre brasileño Leo Santana, con un pequeño pinchazo muscular, y viaja el cierre Darío Gil, ya recuperado de unas molestias en el isquiotibial.



El exjugador y exentrenador del conjunto catalán espera "el pabellón de Santa Coloma a reventar por lo que genera ElPozo" y por su marcha de allí.



"Ellos, que están a punto de salvarse, estarán muy motivados y tenemos que hacer un trabajo muy serio y de mucha concentración para ganar. Si no salimos como tenemos que hacerlo, volveremos a las andadas", dejó claro.



"Las pasé de todos los colores en Santa Coloma. Me recibieron no muy bien al principio cuando dejé de jugar en el equipo y luego siempre bien y espero que con ElPozo siga siendo igual. Soy de Santa Coloma y siempre va a ser un club especial para mí, pues me dio la primera oportunidad de jugar en primera y tuvo las narices de apostar por mí como entrenador y le estoy eternamente agradecido", afirmó.



Aludió a la renovación una temporada más del veterano ala brasileño Gadeia: "Estoy muy contento por él, que se lo merece por lo profesional que es, un jugador espectacular que lo ganó prácticamente todo y que mantiene la ilusión y las ganas, por lo que es un acierto que renueve".