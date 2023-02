ElPozo Murcia Costa Cálida asalta el Palau

ElPozo Murcia se impuso por 2-3 ante un Barça que pagó caro su mal primer tiempo y cedió su primera derrota de la temporada en el Palau Blaugrana en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), lo que comporta que su distancia en el liderato se reduzca a seis puntos con el Mallorca Palma Futsal y el Jaén.



Por su parte, el conjunto murciano se consolida en el cuarto puesto de la clasificación, a 10 puntos del Barça. Todos los goles fueron en la primera parte. Sergio Lozano y Marcenio marcaron para los azulgranas y Felipe Valerio, Taynan y Darío para los de Javi Rodríguez. Un imperial Juanjo salvó a ElPozo en el tramo final.



La primera ocasión del encuentro fue para Rafa Santos, quien tuvo un mano a mano con Miquel Feixas en el interior del área, pero el portero azulgrana tapó muy bien el espacio con su cuerpo (min. 2). Poco después, Taynan se plantó en la frontal del área, donde ejecutó un potente disparo que rechazó Feixas a su izquierda y allí apareció Felipe Valerio para lograr el 0-1 (min.4).



La presión atrevida de ElPozo en los primeros compases del partido surtió efecto. Pero el Barça no se dejó intimidar por estos contratiempos y rápidamente encontró el empate, obra de Sergio Lozano.



El intercambio de golpes tan solo había hecho que empezar. ElPozo aprovechó un grave error en la ejecución de un saque de falta del Barça para salir al contraataque y marcar a puerta vacía mediante Taynan (min. 9). Y, sin tiempo para respirar, Marcenio fue el autor de un mísil que no pudo frenar Juanjo y que volvió a empatar el encuentro, esta vez 2-2 (min. 10).



El regreso de Javi Rodríguez al Palau Blaugrana por primera vez como entrenador del equipo rival cumplió las expectativas y ElPozo no se dejó intimidar por el ambiente del Palau Blaugrana. Y así se volvió a avanzar en el marcador en una jugada que condujo Gadeia y finalizó Darío con un disparo esquinado (min. 12).



Con el resultado a favor, ElPozo se ordenó en el segundo tiempo y relajó su presión. Esto permitió al Barça no sentirse tan inquietado a la hora de elaborar el juego. Y, con tranquilidad, poco a poco fue originando ocasiones de gol para buscar el empate.



El trabajo del Barça estuvo a punto de recoger sus frutos cuando Pito asistió a Antonio Pérez y, con la portería vacía sin la resistencia de Juanjo, que estaba batido en el suelo, el cierre del Barça mandó el balón al palo (min. 32).



Prácticamente en la siguiente jugada, Gadeia también se encontró con el palo (min. 32). El brasileño ejecutó un disparo potente desde la frontl del área y tan solo la madera evitó el 2-4.



El asedio del Barça, con Catela de portero-jugador, se encontró una y otra vez con un Juanjo que paró los intentos azulgranas por tierra y aire. La última ocasión, a falta de 17 segundos para el final, fue un doble penalti del que se encargó Sergio Lozano. Juanjo también lo paró y certificó el triunfo de ElPozo Murcia en el Palau Blaugrana.