ElPozo-Jimbee, tercera final entre equipos de la misma provincia

ElPozo Murcia Costa Cálida y el Jimbee Cartagena protagonizan a partir del próximo fin de semana la tercera de las 35 finales de liga de primera división de fútbol sala entre equipos de la misma provincia y región tras uno de 2006, cuando en la ciudad portuaria existía el Polaris World, que ganaron los charcuteros por 3-2, y otro de 1991 entre los madrileños Interviú Lloyd's-Marsanz Torrejó, que ganaron los hoy Movistar Inter por 2-1.

Los charcuteros juegan su decimosexta final, de las que cinco se saldaron con el entorchado en 1998, 2006, 2007, 2009 y 2010, la última en 2019 cuando perdieron en el quinto partido frente al Barcelona tras encadenar cuatro eliminaciones seguidas en los cuartos de final hasta este año.

Los meloneros juegan su primera tras tres años seguidos cayendo en cuartos por seis derrotas en otros tantos partidos disputados, con lo que nunca había llegado a semifinales.

De disputarse un quinto partido, sería en Murcia, donde se juegan el primero y el segundo el sábado 15 a la una de la tarde y el lunes 17 a las ocho, con un tercero el viernes 21 a las siete en Cartagena, donde se jugaría el cuarto de ser preciso.

ElPozo Murcia Costa Cálida FS parte con factor cancha al clasificarse en Liga regular segundo en la tabla.









Los abonados no pagan

A la venta ON LINE www.elpozomurcia.com al precio de Adulto 15 Euros (a partir de 16 años) e Infantil 10 Euros (de 5 a 16 años). Los menores de 5 años no pagan si no ocupan asiento.

Los abonados no pagan, acceden con su pase de temporada 23-24.

Si compras las dos entradas de los partidos 1º y 2º tendrás un descuento de 20 Euros en el ABONO de temporada 24-25.

