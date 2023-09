Dylan Ennis: "Vamos a llegar muy preparados a la Supercopa"

Uno de los fichajes más sonados del verano por su trayectoria en ACB y su facilidad para hacerse querer entre los fans. Dylan Ennis está encontrando un proyecto ambicioso en el que está siendo muy fácil adaptarse. “La transición al equipo está siendo fácil. Ya había jugado con algunos compañeros antes, con otros en contra y también conozco bien al entrenador”.

El baloncesto que se juega en ACB y la calidad de vida en España también ha pesado en su decisión. “Cuando terminé la temporada en Turquía, hablé con mi agente y le dije que quería regresar a España. Me encanta el baloncesto de aquí y a mi familia también le gusta mucho España. Así que estoy encantado de formar parte del proyecto del UCAM Murcia Es un proyecto que se corresponde a lo que quería. Me siento muy bien aquí”.

La primera impresión que se está llevando del proyecto es muy positiva. “Creo que lo más importante es el equipo que se está construyendo. No hay problemas entre los jugadores y todos intentamos ir en la misa dirección”.

Ha descubierto un club muy ambicioso, aunque se marca los objetivos paso a paso “A nivel personal lo que quiero es ganar los máximos partidos posibles y estar lo más arriba posible. Ya veremos donde podemos estar esta temporada. No conozco el futuro, pero lo más importante es mirar cada día y al rival más inmediato”.

Al margen de su calidad como jugador, Dylan Ennis es muy divertido en redes sociales. Le han preguntado si esa alegría la traslada también a la pista. “Sí y no. Por un lado voy a intentar llevar esa alegría a la pista para poder disfrutar. Pero por otro lado es importante no mezclar las cosas. Este es nuestro trabajo y quién juega conmigo o contra mí sabes que soy muy delicado. Es importante no mezclar las cosas”.

Lo más inmediato es la Supercopa Endesa. Un torneo en el que UCAM Murcia juega como anfitrión y comienza el próximo fin de semana. “El entrenador nos está preparando muy bien, estamos trabajando muy bien. Hay tres jugadores que se van incorporando de sus selecciones, pero creo que vamos a llegar preparados a la Supercopa y todo el mundo va a saber quién es el UCAM Murcia esta temporada”.

Antes de disputar la Supercopa Endesa. El UCAM Murcia CB jugará mañana su último partido de pretemporada frente a Dreamland Gran Canaria, a las 18:00 en Granada, con las novedades de Thad McFadden y Nemanja Radovic en la convocatoria.