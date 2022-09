Derrota de Alhama El Pozo en su debut en la élite

El histórico debut del Alhama en la elite del fútbol femenino, la Liga F, se ha saldado este domingo con derrota en el minuto 94 por 2-3 frente al Levante.



En el primer partido de un equipo murciano en la máxima categoría nacional femenina de este deporte, las de Randri han igualado por dos veces el marcador con Noelia Gil en la portería; Carmen Fresneda, Lucía Ramírez, Judith Caravaca y Lena Pérez en la defensa, Zaira Flores, Kuki y Andrea Carid en el centro del campo y Marina Martí, Raquel Morcillo y Jade Boho Sayo en la delantera.



El rival se ha presentado con la joven murciana Silvia Lloris, quien este verano se ha proclamado campeona de Europa sub 19 y campeona del mundo sub 20 y que en Alhama ha sido suplente y ha salido en el minuto 87.



En las alhameñas también han participado en la segunda parte Lucía Martínez, Helena Torres, Daniela Arques, Sara Rubio y Olivia Oprea.



El encuentro ha comenzado dominado por el cuadro granota, que se adelantó en el marcador al cuarto de hora con un tiro ajustado de Alba Redondo al que no llegó la portera azulona.



Antes del descanso, en el minuto 39, han empatado las murcianas cuando ha ganado Carmen Fresneda un balón tras pelearlo y su centro ha sido rematado de cabeza a gol por Jade Boho Sayo, la veterana delantera hispanoguineana, de 36 años.



En la reanudación, Marina Martí ha podido establecer el 1-2, pero ha rematado fuera y poco después, en el minuto 58, la colombiana Mayra Ramírez ha puesto de nuevo por delante a las valencianas al culminar una jugada con varios rechaces.



Sara Rubio ha vuelto a nivelar la contienda con un disparo desde fuera del área en el minuto 68, solo dos después de que la toledana saltara al terreno de juego para sustituir a Lena Pérez.



Lucía Martínez con un balón al palo casi desde el centro del campo y Mayra Ramírez han podido marcar y cuando todo hacía indicar que el choque acabaría con empate, Alba Redondo ha conseguido el 2-3 aprovechando un balón colgado a la desesperada sobre el área local.



Randri ha dicho al término del partido que "el fútbol es así de cruel y no ha sido justo" con el equipo alhameño, que "compitió muy bien contra un rival que va a estar de mitad de tabla hacia arriba y lo más justo hubiera sido un empate".



"Los dos tuvimos ocasiones, tal vez nosotros alguna más clara", pero "pecamos de inocentes y de falta de contundencia para defender un balón colgado al área a la desesperada y esa falta de experiencia nos penalizó", ha apuntado a la última jugada.



"Hubiese sido bonito debutar puntuando pero al menos demostramos que podemos competir, lo cual también es importante", ha añadido.



"Nos vamos dolidos por la derrota, pero seguro que mañana me sentiré mucho más orgulloso del trabajo que estamos llevando a cabo y eso nos tiene que reconfortar. No estamos tan lejos como creíamos de donde queremos llegar y esto, con trabajo, lo vamos a sacar", ha apostillado.