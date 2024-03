Dani Martínez: "El objetivo no es ganar a Jimbee, es volver a casa con la Copa"

ElPozo Murcia Costa Cálida buscará este viernes el acceso a las semifinales de la Copa de España de fútbol sala frente al Jimbee Cartagena Costa Cálida en un derbi regional que se celebrará a las nueve y media de la noche en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria y Dani Martínez, entrenador del conjunto grana, mostró ambición al decir que "el objetivo no es ganar al Jimbee, sino que es ganar la Copa".

El joven técnico barcelonés, que se hizo con las riendas hace seis jornadas en sustitución del destituido Javi Rodríguez y desde entonces el equipo sumó cinco victorias y un empate en la Liga de la Primera División, hizo esa declaración de intenciones antes de viajar con la plantilla a Cartagena, donde entrenaría el conjunto charcutero para terminar de prepararse de cara a la Copa, el torneo más atractivo del fútbol sala nacional y cuya trigesimoquinta edición tendrá lugar desde este jueves y hasta el domingo.

El Fútbol Club Barcelona, el Jimbee y ElPozo son los grandes favoritos y dos de esos candidatos se medirán en cuartos, el enfrentamiento sin duda más esperado por la mayor parte de los aficionados que se darán cita en el Palacio durante estos días.









Se medirán el anfitrión de la competición y el equipo más en forma en cuanto a resultados y buenas sensaciones a día de hoy a diferencia de hace un mes cuando ambos clubes se vieron en Murcia, con triunfo cartagenero por 2-3 y antes, en la Copa del Rey, en la ciudad portuaria con un rotundo 5-0 para los rojiblancos.

Dani Martínez, al igual que sus jugadores, está con muchas ganas de que llegue el día del debut y tiene claro que "todo lo que haya pasado antes no importa ni influye en el planteamiento y en el estudio del partido".

"Llegamos con la mayor ilusión y el deseo de ganar. Intentamos visualizar todos los escenarios posibles y no solo nos ponemos en uno favorable. Todo puede pasar, jugamos dos grandes equipos, sabemos del talento y la capacidad que tiene el Jimbee para hacer muy bien las cosas en todas las facetas del juego, pero nosotros también conocemos las nuestras", explicó.

El catalán sabe que el ambiente que se viva será mayoritariamente hostil, pero eso alimenta todavía más las ganas de competir de sus jugadores.

"El pabellón estará lleno y en porcentaje habrá mucha gente que quiera que perdamos, pero es una motivación extra. Con humildad y trabajo buscaremos nuestra confianza" reconoció.

"Sabemos que ElPozo no es campeón de la Copa de España desde hace 14 años y que hace ya siete que el club no gana ningún título nacional y eso no puede ser una presión añadida. Nosotros nos lo tomamos desde otro punto de vista, queremos ser los que consigamos ese primer título después de tanto tiempo y para eso hemos trabajado", agregó aludiendo a la mala racha de la entidad grana en fases finales de los campeonatos estatales.

Dani Martínez, en todo caso, atribuye al Jimbee el papel de favorito en el derbi. "Ellos son los favoritos, pues son los anfitriones y tienen todo el peso encima de pasar o de quedarse fuera de su Copa en el primer partido", manifestó al tiempo que remarcó que "el objetivo no es ganar al Jimbee, sino que es ganar la Copa y este partido lo entendemos como el primer obstáculo", declaró el barcelonés, quien contará con todos los integrantes de su plantilla. "Todos los jugadores están aptos para competir y eso te da todas las garantías", afirmó.