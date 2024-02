Carlos Alcaraz, undécimo jugador del año en clasificación ATP

Carlos Alcaraz Garfia no está teniendo un inicio de 2024 acorde a lo esperado y, tras sus eliminaciones en los cuartos de final del Abierto de Australia y en las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires, es el undécimo jugador en la carrera del año, la ATP Race, con 2.000 puntos menos de los sumados por el italiano Jannik Sinner y, aunque conserva el segundo puesto del ranking internacional tiene más cerca al tercero, que ahora es precisamente Sinner y no logra acercarse demasiado al serbio Novak Djkokovic, quien tiene el liderato.

El joven tenista murciano, de 20 años, que en el Argentina Open cayó frente al chileno Nicolás Jarry por 6-7 (2) y 3-6 y se quedó a las puertas de una final que acabaría ganando el argentino Federico Díaz Acosta ante Jarry por 6-3 y 6-4, ya se focaliza en su próxima cita, que es el ATP 500 de Río de Janeiro. Allí su debut se producirá este lunes, en torno a las ocho y media de la tarde, ante el brasileño Thiago Monteiro, de 29 años y 118 de la clasificación -llegó a ser el 61 en octubre de 2022-.

Será el tercer enfrentamiento entre el de El Palmar y el de Fortaleza y el cara a cara por ahora está igualado. Los dos precedentes datan de 2021, en el primero venció Thiago por 6-7 (3) y 6-3 en los octavos de final del ATP 250 de Adelaida, en Australia; y el segundo se lo llevó Carlos por 6-2 y 6-3 en la fase de calificación el Masters 1.000 de Cincinnati, en Estados Unidos.

El de Brasil es un torneo especial para Alcaraz, pues fue el primero del circuito que disputó, en marzo de 2020 justo antes de la pandemia del coronavirus y con invitación -su debut se produjo con un triunfo por 7-6 (2), 4-6 y 7-6 (2) ante el barcelonés Albert Ramos para luego caer por 4-6, 6-4 y 4-6 frente al argentino Federico Coria-.

El pasado año fue subcampeón en Brasil al perder la final ante el británico Cameron Norrie por 7-5, 4-6 y 5-7 en un encuentro que terminó lesionado y en 2022 logró el título superando al argentino Diego Schwartzman por 6-4 y 6-2.

