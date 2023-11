Carlos Alcaraz: "No me he sentido bien a nivel tenístico"

El murciano Carlos Alcaraz, que este lunes cayó derrotado ante el alemán Alexander Zvererv (6-7 (3), 6-3 y 6-4) en su estreno en las Finales ATP que se disputan en Turín, reconoció que no está en su mejor momento de forma, pero que debutar en el torneo ha sido una experiencia increíble.

"Es increíble. Sinceramente, la mejor entrada al campo que he hecho nunca. Fue una experiencia increíble el jugar mi primer partido en el Masters aunque perdiera", declaró en rueda de prensa tras la derrota.

"Me encantaría estar mejor de forma, en una mejor que hoy al menos. Pero la experiencia fue increíble", reconoció.

'Sascha' llevó al límite a Alcaraz, especialmente con su saque, con el que rubricó 16 directos.

"Fue realmente difícil, muy difícil. Creo que fue un partido muy reñido, pero no pude aprovechar las oportunidades que tuve. Tiene uno de los mejores saques del circuito", explicó.

"Tuve algunos puntos de quiebre que no pude aprovechar, y creo que fue la clave del partido", ponderó.

El de El Palmar, campeón de Wimbledon, no se mostró del todo contento con la velocidad de la pista en relación con el resto de pistas duras durante el año, más lentas.

"Esta superficie es la más rápida del año, eso es seguro. No sé por qué ponen este tipo de superficie al final del año porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura es mucho más lenta. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan rápida. No sé por qué", expuso.

"No voy a decir que deberían hacer el torneo al aire libre o bajo techo. No entiendo lo de la velocidad de la superficie porque nunca hemos jugado en una superficie como esta en el año", puntualizó.

Además, alabó la gran temporada del serbio Novak Djokovic, que levantó en el Pala Alpitour de Turín el trofeo de número uno del año por octava vez en su carrera, récord absoluto.

"Se lo merece seguro. Ha ganado tres Grand Slams y llegó a la final del cuarto. Ganó dos o tres Masters 1000. Merece acabar el año como número uno. Solo ha perdido cinco partidos en el año. Es increíble", aseguró, tajante, sobre un galardón que él mismo levantó en el mismo escenario el pasado año.

"He oído que ha dicho que no ha sido el mejor año de su carrera. Es increíble", dijo entre risas.

"He luchado por el número uno contra él. Tuve oportunidades en el último torneo que he jugado y no las aproveché. Todo lo que puedo felicitarle. Trabajaré para tener la oportunidad en el próximo año", insistió.

Ahora, el murciano se medirá a los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev para pelear por un hueco en las seminfinales.

"Tendré que estar muy, muy concentrado en cada partido si quiero tener una oportunidad", sentenció, consciente de la exigente prueba de nivel que tiene por delante.

