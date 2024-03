Carlos Alcaraz gana remontando a Arnaldi

Carlos Alcaraz, vigente campeón de Indian Wells, comenzó este viernes su defensa del título en el desierto californiano con una victoria ante el italiano Matteo Arnaldi en un partido que se le puso muy complicado y que acabó remontando de forma brillante para clasificarse para la tercera ronda.

El murciano, número 2 del mundo y que no tuvo que jugar la primera ronda como segundo cabeza de serie del torneo, venció por 6-7(5), 6-0 y 6-1 en dos horas y 14 minutos a Arnaldi, que ocupa la posición 40 del ránking de la ATP

En el siguiente cruce le espera el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 31 del mundo.

Auger-Aliassime tiene un 3-1 favorable en sus cuatro enfrentamientos hasta ahora, pero Alcaraz se anotó el último, precisamente en los cuartos de final de Indian Wells de 2023.

Al margen de la exhibición que disputó contra Rafa Nadal en Las Vegas la semana pasada, Alcaraz no competía desde que se tuvo que retirar por un esguince de tobillo en Río de Janeiro el pasado 20 de febrero.

Había mucho interés por ver en el primer Masters 1.000 de la temporada cómo respondía el tobillo de Alcaraz en su regreso a la competición y las sensaciones iniciales fueron positivas, con una buena movilidad y sin problemas aparentes.

También apareció su inconfundible sonrisa, pero lo que tardó mucho en hacer acto de presencia fue su precisión y consistencia sobre la pista.

23 errores no forzados acumuló el de El Palmar en una primera manga en la que le costó muchísimo encontrar el ritmo y su juego.

Alcaraz solo se había medido en una ocasión a Arnaldi y el italiano salió escaldado. Fue en octavos de final del pasado Abierto de EE.UU. y el español cerró el partido en tres sets y en menos de dos horas.

El de San Remo ofreció esta noche una imagen muy diferente en el primer set, mucho más valiente y sólido que en aquel partido en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

