Borja Jiménez no descarta rotaciones para el partido ante el UCAM CF

El Deportivo afrontará la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el miércoles a domicilio ante el UCAM Murcia, con todos los jugadores del equipo a disposición de su entrenador, Borja Jiménez, que apuesta por la profundidad de su plantilla y no quiere tirar la Copa aunque su objetivo sea el ascenso a LaLiga SmartBank.

"Tenemos una plantilla muy amplia. Cada semana, cuando no ponemos a uno, me preguntáis por qué no juega; o la afición se pregunta por qué no juega. Es un momento idóneo para que demuestren todo el talento que tienen y que yo no tengo ninguna duda que poseen", dijo el técnico este domingo tras el empate con el Bilbao Athletic (1-1).

El objetivo del Deportivo, en palabras del técnico, es "no solo pasar esta eliminatoria, sino la siguiente y aguantar lo máximo posible".

"Cuando te pones el escudo del Dépor hay que salir a ganar siempre, sea un amistoso, Liga o Copa del Rey. Tenemos que ganar y a mí personalmente la Copa me gusta mucho por su formato", añadió.

El conjunto blanquiazul, que este lunes tuvo sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva de Abegondo, preparará el partido con el UCAM Murcia con un entrenamiento en esas mismas instalaciones este martes antes de viajar a la Comunidad Murciana.

A falta de esa jornada de trabajo, el entrenador puede contar con toda su plantilla para la cita copera.