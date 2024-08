Birgander: "Será difícil repetir la temporada anterior"

Simon Birgander, pívot internacional sueco del UCAM Murcia, reconoció este lunes que "será muy difícil volver a hacer la temporada increíble" que se saldó con el subcampeonato de la liga Endesa de baloncesto y la medalla de bronce en la de Campeones de Europa.

Se mostró ambicioso: "El objetivo debe ser disputar las eliminatorias por el título de liga otra vez y poder repetir presencia en la final four de la Champions"

El de Kvistofta, de 26 años, que cumplirá su segunda temporada en el equipo, al que llegó el pasado verano procedente del Joventut, de Badalona, donde estuvo seis campañas-, habló de lo que les espera en la pretemporada a partir del próximo lunes: "Tenemos que entrenar duro y superbien para ver luego dónde llegamos".

"La última temporada fue increíble, con muy buenos momentos y otros duros personalmente, pero así es el baloncesto y hay lesiones. Podía esperar algo más al volver, pero las ansias por jugar de nuevo me llevaron a recaer porque quería ayudar al equipo. En todo caso, estoy muy feliz por el año que hicimos", apuntó refiriéndose al nivel del grupo, al suyo y a los problemas físicos que lo lastraron cuando estaba siendo el mejor jugador de la liga.

"No pensaba de inicio que me iría tan bien y ahora pretendo coger mi mejor forma sabiendo que lo más importante es que el equipo funcione, pues pienso más en el colectivo que en lo particular. No me importa tanto meter 5, 10 o 20 puntos y lo fundamental es hacer bien el trabajo", añadió.

"Tenemos una plantilla muy parecida con las incorporaciones de Dani García y Vladimir Brodziansky y sabemos cómo jugamos y lo que nos pide Sito Alonso y hay muy buena dinámica", remarcó.