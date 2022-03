ASSIDO invita a los murcianos a correr por las personas con discapacidad intelectual el 13 de marzo

Un año más, fiel a su cita, la Asociación para Personas con Síndrome de Down, ASSIDO, celebrará el próximo el domingo 13 de marzo su décima carrera popular, bajo el lema ‘Corriendo contigo', que tendrá lugar en el paseo y jardines del Malecón, a las 09:30 horas.

La Asociación, creada en el año 1981 en la Región de Murcia, invita a todos los murcianos a participar en este evento especial en el que esperan reunir a más de un millar de participantes. El objetivo principal que persigue esta iniciativa es mejorar la calidad de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, potenciando el máximo desarrollo de sus capacidades individuales, favoreciendo la plena integración e inclusión familiar, social, escolar y laboral y una vida lo más normalizada posible.

La concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, Paqui Pérez, junto al vicealcalde Mario Gómez y el titular de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, acompañados por el presidente de ASSIDO, Victor Martínez, usuarios de la asociación y del director de Comunicación de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Adrián Bonache, han presentado este jueves esta iniciativa solidaria que va a contar con diferentes pruebas cronometradas según categorías, desde la carrera absoluta, cronometrada con sistema electrónico de chip; hasta las pruebas deportivas con más pequeños, con el objetivo de fomentar el deporte base.

Asimismo, habrá una Marcha Solidaria Familiar para quienes quieran participar en este evento y apoyar, junto a familiares y amigos, la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Audio









Premios y trofeos

Las plazas disponibles para participar en esta prueba deportiva son de 1.300 participantes. Al mediodía, en torno a las 12:00 horas, tendrá lugar la entrega de premios, entre los que destacan los trofeos conmemorativos a los tres mejores clasificados de la categoría Sub 12, el trofeo al corredor o corredora con más veteranía y al club deportivo que tenga más participantes inscritos.

Igualmente, se otorgarán premios especiales para la persona ganadora de la carrera absoluta y se entregarán medallas conmemorativas para los participantes en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14. Además, el lunes 14 de marzo se realizará un sorteo virtual con el número del dorsal asignado según donaciones.

Inscripciones

La carrera cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y de la Federación Murciana de Atletismo, además de diferentes empresas murcianas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los interesados ya pueden inscribirse, a través de la web www.famu.es, hasta el 10 de marzo, en el caso de las carreras cronometradas; y hasta el 9 de marzo para el resto de carreras y la marcha familiar. También se podrán formalizar las inscripciones de forma presencial en la sede de ASSIDO, en la Plaza Bohemia, Nº 4, en Murcia.

El coste es de diez euros para la prueba absoluta, seis para la Marcha Solidaria Familiar y las categorías Sub 16 y Sub18, así como de tres euros para las carreras infantiles. No se realizarán inscripciones fuera de plazo ni el día de la prueba.

La carrera solidaria ‘Corriendo contigo' se celebra para conmemorar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down que tiene lugar el 21 de marzo. Este año, la recaudación obtenida se destinaráa la compra y renovación de material y equipamiento deportivo para el Club Deportivo ASSIDO. Un club constituido por unas 140 personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que se forman y compiten a nivel nacional e internacional en numerosas disciplinas: fútbol sala, baloncesto, natación, golf, petanca, tenis, tenis de mesa, natación, padel, nordik-walking, entre otras.

Audio









Inclusión e integración

La edil de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales ha destacado "la importancia de llevar a cabo iniciativas solidaria de este tipo porque ayudan a visibilizar al colectivo de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y fortalecen la colaboración y participación activa de la sociedad murcianaen el desarrollo de actividades y proyectos solidarios, consiguiendo, a través del deporte, la plena integración de estos colectivos en todos los ámbitos de la sociedad".

Por su parte, el vicealcalde Mario Gómez ha remarcado que "el deporte en una herramienta formidable para la adquisición y transmisión de valores y actitudes, fomentando el desarrollo personal y social a través de experiencias compartidas que nos ayudan a potenciar la inclusión, la integración y la cooperación, eliminando barreras y discriminaciones injustas".