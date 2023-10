Alcaraz vence al francés Gregoire Barrere en su debut en Shanghái

El número dos del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, se impuso hoy al francés Gregoire Barrere por 6-2 y 7-5 en 1 horas y 43 minutos en la segunda ronda del Másters de Shanghái. El español llegó a la pista central del centro deportivo de Qizhong -de pista dura- entre vítores del público chino, entre el que se escuchaba algún "¡Vamos!" en español.

En los primeros compases del duelo, el juego físico de Alcaraz fue demasiado para Barrere, exigido en los potentes saques del murciano, que buscaba con acierto las esquinas para tener oportunidades de subir a la red. Tan solo algo más de un cuarto de hora tardó Alcaraz en ponerse 3-0. Durante la primera manga, Alcaraz salvó las seis bolas de rotura que tuvo.

En el segundo set, Barrere quiso dejar claro que no había llegado a Shanghái para vender barata su piel, poniéndose por delante hasta en cuatro ocasiones merced a un tesón reconocido por el auditorio, que celebraba sus cada vez más constantes subidas a la red. La mejora del galo -situado en la posición número 73 del ránking mundial- era notable, con Alcaraz a rebufo durante buena parte de la manga, aunque en el momento decisivo, con empate a 5 juegos, el murciano tiró de casta para imponerse, poniendo de cara la victoria.

Opciones de hacer un buen resultado

Carlos Alcaraz, aseguró hoy verse "con opciones" de conseguir un buen resultado en el Másters de Shanghái tras imponerse en su primer duelo contra el francés Gregoire Barrere en la segunda ronda.

"Visto el nivel y vistas las sensaciones que he tenido hoy en pista, obviamente me veo con opciones. No sé si de ganar el título pero sí de hacer un buen resultado aquí, de llegar a las rondas finales", indicó Alcaraz en la rueda de prensa posterior al partido.

"Este primer partido ha sido un gran partido. Barrere es un jugador muy peligroso, con grandes tiros. Yo creo que todo lo que tenía en mente hacer mejor, viniendo de Pekín, creo que lo he hecho bastante bien, cogiendo mucha confianza. El primer partido de cada torneo nunca es fácil", explicó.

De cara a los siguientes capítulos del torneo -Alcaraz deberá enfrentarse en la siguiente ronda al vencedor del Kukushkin contra Evans- y preguntado sobre si preferiría enfrentarse al italiano Jannik Sinner, su verdugo en el Abierto de Pekín, o al ruso Daniil Medvedev, el tenista español atajó: "Quiero enfrentarme a ambos, pero antes de eso tengo que ganar mis partidos y ellos también".

En cualquier caso, el deportista afirmó estar centrándose en aquello que debe mejorar: "Eso es todo lo que pienso, no siento nervios"