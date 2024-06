Alcaraz: "Jugar contra Sinner es uno de los mayores retos"

Carlos Alcaraz, tras ganar a Tsitsipas, aseguró que jugar contra el italiano Jannik Sinner, su rival en semifinales de Roland Garros, "es uno de los mayores retos del tenis actual" y señaló que no lo afronta como favorito.

"Tengo ganas de jugar contra él y desempatar en número de victorias a mi favor", señaló el de El Palmar, que ha ganado cuatro de los ocho duelos contra el italiano.

"Ahora mismo no me considero favorito. Jugar contra él es uno de los mayores retos que hay en el tenis ahora mismo", agregó Alcaraz, que recordó que Sinner solo ha perdido tres partidos este año.

El murciano señaló que su oponente del próximo viernes "ha ganado en regularidad" y que esta temporada solo le ha visto mal en el primer set contra el francés Corentin Moutet en octavos de final.

