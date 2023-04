Acosta va "con constancia y sin prisa" en Moto2 antes de pasar a MotoGP

Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 que lidera el Mundial de Moto2, va "con constancia, estando cada día al pie del cañón y empujando año tras año" y su salto natural a MotoGP lo aguarda "sin prisa", porque para ello no hay fecha todavía, dijo este jueves en Murcia quien añadió que "para ser campeón es más importante no cometer errores que ganar diez carreras y caerse en las otras diez".



En un encuentro organizado por el Gobierno de Murcia, el piloto que el 25 de mayo cumplirá 19 años, admitió que es mucho más maduro.



"El año pasado cometí bastantes cagadas y tengo que aprender para ser un piloto mejor y estoy en esa progresión. La cabeza la he cambiado, antes pensaba que enchufaba o apagaba y ahora pienso en ser más efectivo. Encima de la moto hay que pensar un poco y tener las cosas claras sabiendo elegir el momento de jugársela o de dar un paso atrás", indicó.



Con respecto a su llegada la máxima categoría, MotoGP, señaló que "de aquí a un tiempo puede sonar la campana con eso", pero "lo más importante es empujar año tras año y que la gente te vea pilotar".



El siguiente Gran Premio del Mundial será a finales de este mes en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.



"Volveremos a casa tras dos grandes premios fuera, tres contando también el de Portugal, y por qué no darle a la afición una buena carrera. Como en casa no se está en ningún sitio y además mientras en otros sitios no hay afición de verdad y las gradas se ven vacías, en Jerez están siempre llenas y eso nos da un plus a los pilotos de aquí", reconoció



"Las promesas de este deporte se irán y eso no interesa, sino que lo que conviene es que se queden aquí y para eso hacen falta infraestructuras. Es importante decir que los pilotos de la tierra entrenan en casa y es el siguiente paso que necesita el motociclismo murciano tras haber dado ya algunos", señaló Acosta ante el director general de Deportes autonómico, Francisco Sánchez.