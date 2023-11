Acosta afronta en Sepang su segunda oportunidad para ser campeón del Mundo

Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex) llega al Gran Premio de Malasia de Moto2, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, con su segunda oportunidad de proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto2.



Acosta pudo ser campeón en Tailandia, pero en aquella ocasión "los astros no se alinearon" y su segunda plaza tras Fermín Aldeguer (Boscoscuro) sirvió de poco al concluir cuarto su único rival por el campeonato, el italiano Tony Arbolino (Kalex).



Ahora las cuentas que debe realizar el "Tiburón" del Puerto de Mazarrón son mucho más sencillas, pues le vale una cuarta plaza independientemente del resultado de Arbolino y, si este no vence, aún será más fácil "echar las cuentas".



Así, el gran interés del fin de semana malasio se centrará en saber si Pedro Acosta se puede proclamar matemáticamente campeón del mundo de Moto2, su segundo título en tres años, pero no lo va a tener fácil, a pesar de su dominio de la temporada, en la que ha logrado siete victorias, tres segundos y otros tres terceros.



Frente a él, en busca de cerrar de la mejor manera posible la temporada, se encontrará, además de Tony Arbolino y su compatriota Celestino Vietti (Kalex), al británico Jake Dixon (Kalex), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), el japonés Ai Ogura (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) o los españoles Arón Canet (Kalex), Albert Arenas (Kalex), Manuel González (Kalex), Alonso López (Boscoscuro) y Fermín Aldeguer.



La de Moto2 no es de las categorías más emocionantes de la actual temporada, por culpa del incontestable dominio de Pedro Acosta, algo que no sucede en Moto3, en donde el líder, el español Jaume Masiá (Honda), consiguió incrementar su ventaja en Tailandia, pero apenas cuenta con 17 puntos sobre el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y 25 puntos frente al colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas) y el español Daniel Holgado (KTM), líder inicial de la más pequeña de las categorías.



Así, Jaume Masiá tendrá un difícil compromiso en Sepang, pues para consolidar su camino hacia el que sería el primer título mundial de su carrera deportiva antes de subir a Moto2 en 2024, deberá intentar sumar un nuevo triunfo, que se le resiste desde la carrera de Japón y que ha logrado en dos ocasiones más (Países Bajos e India).



Quizás, en su favor, frente al japonés Ayumu Sasaki, tenga la poca regularidad de este, pero por detrás el colombiano de origen español David Alonso, debutante en la categoría de la mano del equipo Gas Gas de Jorge Martínez "Aspar", no hace más que mostrar un constante crecimiento y una "picardía" impropia de un joven de su edad (17 años), salvo que estemos hablando, como así parece, de un campeón en ciernes.



Alonso ha sabido afrontar las últimas vueltas de carrera con un control y dominio de la situación más que acertados, lo que le ha permitido conseguir cuatro victorias y una segunda posición en sus últimos nueve grandes premios, unos números más que válidos para quien afrontar su primera temporada en el campeonato del mundo y ya es el mejor debutante de Moto3.



Además de Jaume Masiá, Ayumu Sasaki y David Alonso, habrá que tener también en cuenta el final de temporada de Daniel Holgado, todos ellos con opciones matemáticas para pelear por el título, como también el turco Deniz Öncü (KTM), siempre en pugna por la victoria aunque algo más irregular que sus rivales.



Una vez más y como habitualmente sucede en Moto3, no serán los únicos nombres propios a tener en cuenta, pues tienen su "cuota de protagonismo" habitualmente, pilotos como el brasileño Diogo Moreira (KTM), el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), los japoneses Ryusei Yamanaka (KTM), Taiyo Furusato (Honda) y Kaito Toba (KTM), o los españoles Iván Ortolá (KTM), José Antonio Rueda (KTM), David Muñoz (KTM), Xavier Artigas (CFMoto) y David Salvador (KTM).