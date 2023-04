Acaba el sueño europeo de UCAM Murcia CB

Acabó el sueño europeo de UCAM Murcia CB en la Champions. El conjunto universitario se despide de una competición en la que había puesto muchas ilusiones y en la que José Luis Mendoza, fallecido a principios de este año, soñaba con volver a una final Four y mejorar el puesto de Atenas. En esta ocasión los universitarios se han despedido en cuartos de final, convirtiéndose en uno de los ocho mejores conjunto de la Basketball Champions League. Ibon Navarro, actual técnico de Unicaja y hombre que llevó a los murcianos a la recordada medalla de bronce, ha sido, junto con su equipo, el encargado de poner fin a un sueño que ha durado muchos meses. UCAM CB, después de disputar diecisiete partidos como local, ha visto cortada una racha en la que no había sufrido ninguna derrota en el Palacio.

Tras esta derrota toca centrarse en la competición doméstica en la que el objetivo es volver a posiciones europeas para retornar a esta competición la próxima campaña. El partido, muy tenso durante todo su desarrollo, ha estado igualado en los primeros veinte minutos pero en el segundo acto los malacitanos, demostrando una clara superioridad, se han encargado de poner las cosas en su sitio para convertirse en el primer equipo en lograr billete para la Final Four, que casi con toda seguridad se disputará en Málaga. Al partido de este miércoles le ha sobrado el último minuto en el que algún jugador de Unicaja como Kravish se ha encarado con el banquillo local y se ha montado una tangana que los árbitros, superados por lo que estaba sucediendo, han solventado, después de muchos minutos, señalando una serie de antideportivas y técnicas, alguna descalificante. Nada de lo ocurrido empaña el triunfo de andaluces que han estado apoyados por un centenar de aficionados, muy ruidosos e irrespetuosos en muchas fases del partido y que al final han acabado con gritos de "Murcia, Murcia", que no han sido muy recibidos por los aficionados locales.

A diferencia de lo que ocurrió la semana anterior, en la que los cajistas vencieron por 83-67 en su pista siendo muy superiores desde el inicio, este otro choque tuvo un desarrollo distinto pero un desenlace parecido.



El cuadro costasoleño comenzó mejor el partido y defendiendo a buen nivel, lo que le permitió empezar a abrir brecha desde el arranque (5-12) con los de casa anotando sólo dos canastas en seis minutos.



Chiozza, jugador fichado la pasada semana, hizo su debut como grana ya en ese primer cuarto y su entrada en pista coincidió con la reacción universitaria. Dos triples, uno de Ilimane Diop y otro del propio Chiozza, y una canasta más de Diop propiciaron un parcial de 8-0 para que los de Sito Alonso se pusieran por delante con el 13-12 y cerraran el periodo cuatro puntos arriba (20-16), llegando la mayor parte de su anotación con los triples y un buen promedio de 5/10 desde la larga distancia.



En el segundo cuarto se sucedieron las alternativas sin que ni murcianos ni malagueños lograran imponerse. De hecho, al descanso se llegó con empate a 40 después de que Travis Trice, con un triple casi sobre la bocina, nivelara el que antes había anotado Kendrick Perry para los de Ibon Navarro.



En la reanudación el Unicaja, con un parcial de 0-7, recuperó su máxima ventaja en el encuentro hasta ese momento y obligó a Sito Alonso a pedir tiempo muerto en menos de dos minutos y medio. A partir de ahí el intercambio de canastas y de fallos favoreció al cuadro andaluz, que elevó su renta hasta la decena de puntos tras un triple de Tyler Kalinoski y un mate de Will Thomas (51-61) y luego a los 11 tras otro enceste de tres de Darío Brizuela (58-69).



El último periodo, que se inició con el 60-69, lo afrontó el UCAM CB sabiendo que debía echar el resto para alargar la eliminatoria ante un rival tan sólido como el que tenía enfrente.



Sin embargo, otro mejor inicio de cuarto por parte de los campeones de la Copa del Rey les dio una ventaja ya de 15 tantos (53-68) y dejó casi sentenciada su clasificación.



Quedaban seis minutos pero las sensaciones eran claras y la victoria de los de Ibon Navarro no corrió peligro, entre otras cosas porque Dario Brizuela no estaba dispuesto a permitirlo y con su calidad individual y el acierto exterior dejó el choque más que resuelto.



El 74-96, que fue la máxima diferencia en el encuentro, ya con el joven Mario Saint-Supery, de 16 años, en pista dio por concluido un partido que tuvo su momento más tenso con un enfrentamiento entre Sadiel Rojas y David Kravish con faltas descalificantes para ambos cuando faltaban 31 segundos para la conclusión.



Ficha técnica:



74. UCAM Murcia CB (20+20+20+14): Bellas (-)-, McFadden (-), Jelínek (6), Radovic (8) y Pustovyi (8) -cinco inicial-, Trice (10), Chiozza (8), Sakho (6), Diop (6), Anderson (12) y Rojas (10).



96. Unicaja de Málaga (16+24+29+27): Perry (13), Brizuela (17), Kalinoski (8), Ejim (4) y Sima (5) -cinco inicial-, Osetkowski (5), Barreiro (6), Carter (3), Dedovic (6), Thomas (9), Kravish (16) y Saint-Supery (4).