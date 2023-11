Sito Alonso: "No renunciamos a nada, aspiramos a todo"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, no ocultó su satisfacción por el partido que su equipo hizo para ganar por 87-74 al Baxi Manresa en un Palacio de los Deportes que sigue siendo una cancha inexpugnable esta temporada tras cuatro encuentros en la Liga Endesa y uno más en la Liga de Campeones FIBA.



"La clave del triunfo estuvo en la constancia, en no parar, en seguir corriendo e intentando jugar. Estoy súper contento por el partido que hicimos y el trabajo realizado ante un rival como el Baxi Manresa que es muy peligroso y al que es muy difícil sacarle las ventajas que nosotros tuvimos", comenzó diciendo en rueda de prensa.



Según el técnico madrileño "la clave del triunfo estuvo en la constancia, en no parar, en seguir corriendo e intentando jugar".



"Quisimos imponer nuestro ritmo de juego y lo conseguimos. Ni nosotros ni la afición pensó que el rival nos fuera a remontar", resaltó aludiendo al parcial de 0-13 en el tercer cuarto que hizo que el adversario creyera en la opción de hacerlo.



A nivel táctico, Sito indicó que la lucha bajo los aros fue fundamental. "Le damos importancia al rebote ofensivo y mucho más cuando juegas ante un equipo que explota el contraataque", manifestó al tiempo que reconoció que la diferencia fue final se quedó algo corta.



"Para mí, hoy fuimos más de 13 puntos mejor que el Manresa. Jugamos a un nivel muy alto como equipo", declaró y añadió que para lograr el objetivo de acceder a la Copa del Rey "hay que ganar también fuera de casa".



En ese sentido, apuntó al siguiente compromiso, que será el sábado ante el recién ascendido y colista Zunder Palencia. "Es un partido vital porque además es el siguiente y frente a un equipo que, aunque sólo haya ganado un encuentro, exigió mucho a los equipos que visitaron su pista", recordó.