Sito Alonso: "Llevar quince victorias es una pasada, tenemos que disfrutarlo"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, no escondió la transcendencia del triunfo por 81-73 logrado por su equipo ante el Bàsquet Girona y, con la quinta posición en la Liga Endesa después de 24 jornadas y un bagaje de 15-9, aseguró que "el techo de este equipo es el de llegar lo más alto que sea posible" y fue más allá: "No es que seamos un equipo grande, pero mostramos maneras de intentar serlo".

"Esta victoria es muy importante cuando venimos de hacer un gran esfuerzo en Patras y los equipos con los que nos enfrentamos se están jugando mucho cada uno de ellos, aparte de que están más frescos. Eso hace que sea muy difícil ganar con tan poca preparación. También hay que darle mérito al equipo, pues ganar el partido con muy poco acierto debajo del aro y en el triple se puede conseguir como lo hicimos, defendiendo", declaró el técnico madrileño.

"Nosotros no es que seamos un equipo grande, pero mostramos maneras de intentar serlo. Para mí lo que han hecho estos jugadores, con la solidez y el esfuerzo defensivo que hicieron, es muy importante. Nosotros no tenemos un plantillón, pero sí un equipo que puede hacer cosas de plantillón", afirmó para añadir que "no es fácil estar siempre a este nivel y nuestro techo es llegar lo más alto que sea posible. Hay que descansar e ir a por el AEK de Atenas el martes en la Liga de Campeones FIBA"

?? El ???????????????????? es la cosa más importante entre las cosas menos importantes que, a veces, nos regala momentos únicos.



Y este... ha sido uno de ellos.



Cuando la sonrisa de tu ídolo al conocerte es más grande incluso que la tuya. Ahí reside la magia.#LigaEndesapic.twitter.com/aJu0rh51kc — Liga Endesa (@ACBCOM) March 9, 2024









Sito destacó el espíritu del rival cuando llegó a ir perdiendo hasta por 20 puntos y también el poder de reacción de su equipo.

"Acertando con los tiros de tres, ellos se metieron en un partido que tenían casi perdido, pero nosotros, a base de defensa y con la afición apoyando, reaccionamos cuando el Girona se acercó y estoy supercontento por la victoria", manifestó.

Sito aludió a Jonah Radebaugh, quien se estrenó con el UCAM CB en casa, y de paso también habló de Arturs Kurucs: "Jonah es un jugador que juega con solidaridad para el equipo y nosotros somos muy buenos cuando jugamos en equipo, muy difíciles de defender porque somos capaces de hacer muchas cosas y luego el esfuerzo defensivo. Tiene unas piernas increíbles para jugar y se sacó tiros fantásticos. También nos ayudó mucho Arturs Kurucs en el tercer cuarto, defendiendo como un animal y eso es lo que necesitamos".