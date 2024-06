Alcaraz asegura en El Partidazo que quiere el oro individual y en dobles en los Juegos Olímpicos

- Juanma Castaño: Estoy muy contento. A ver, como tenemos poco tiempo te han breado a preguntas por todos los lados, vamos a hacer un test rápido. Preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿vale?

- Carlos Alcaraz: Vale, pero no me pongas en ningún compromiso (entre risas).

-Juanma Castaño: ¡No te preocupes, eres de la casa! ¿Estás cansado?

- Carlos Alcaraz: Sí, bastante.

- Juanma Castaño: ¿Y cómo recuperas?

- Carlos Alcaraz: Sinceramente con descanso y tranquilidad, aunque estos días... tranquilidad poca.

- Juanma Castaño: ¿Te gusta el zumo de pepino ese que bebes? Es imposible que te guste.

- Carlos Alcaraz: Ya te vas acostumbrando a ello, no me lo tomaría en una comida por ejemplo.

- Juanma Castaño: ¿Qué hiciste la noche antes de la final?

- Carlos Alcaraz: ¿La noche antes de la final? Jugué a un juego de mesa, pero lo jugué en el iPad con unos amigos.









- Juanma Castaño: ¿Dormiste bien? ¿Cuántas horas?

- Carlos Alcaraz: Dormí siete horas. No dormí del todo bien... tensión, nervios. Me costó dormirme, no te voy a engañar.

- Juanma Castaño: ¿Fue más difícil ganar a Sinner o a Zverev?

- Carlos Alcaraz: Puff... es complicada esa. Yo creo que Zverev, sobre todo por toda la tensión que viví desde el principio hasta el final.

- Juanma Castaño: ¿Cuál ha sido el mejor golpe de todo el torneo?

- Carlos Alcaraz: ¿El mejor golpe de todo el torneo?

- Ángel García: El de ayer de espaldas no estuvo nada mal.

- Carlos Alcaraz: Pero de derechas o en un punto concreto.

- Juanma Castaño: El que tú digas 'acabo de hacer un golpe inolvidable'.

- Carlos Alcaraz: Yo creo que el de ayer, el revés a una mano.



- Juanma Castaño: ¿Cuál ha sido el momento más difícil, el más jodido?

- Carlos Alcaraz: El más jodido... voy a decir a partir del 'break' del 6-5 en el tercer set. Yo creo que ese es el momento.

- Juanma Castaño: ¿Por qué no lloras?

- Carlos Alcaraz: No lo sé. Sinceramente, llorar de alegría me cuesta.

- Juanma Castaño: ¿Qué le dijiste a tus padres cuando les abrazaste en el palco?

- Carlos Alcaraz: No recuerdo decirles nada, con el abrazo que nos dimos fue suficiente.

- Juanma Castaño: Ferrero es tu Ancelotti, ¿te ves con él toda la vida?

- Carlos Alcaraz: Ojalá que sí. A mí me gustaría que estuviera toda mi carrera y toda mi vida como Toni (Antonio Martínez Cascales) estuvo con él.

- Carlos Alcaraz: Me dio la enhorabuena y que le hubiera gustado verlo en primera persona.

- Juanma Castaño: ¿Por qué no sudas?

- Carlos Alcaraz: Sí sudo, pero poco. No lo sé, pero es un punto a favor.

- Juanma Castaño: Has ascendido al número dos y solo te verías en una final de Wimbledon, ¿es la mejor noticia del día?

- Carlos Alcaraz: No es una buena noticia porque al final, tarde o temprano... si quiero ser el mejor tengo que ganar a los mejores. Entonces me gustaría enfrentarme con él, da igual cuando, pero una final con Sinner es el partido que todo el mundo quiere ver e incluso yo también quiero vivirlo.

- Juanma Castaño: Vale, ya termino. Imagínate que solo puedes conseguir un oro en París, ¿eliges individual o dobles?

- Carlos Alcaraz (entre risas): Si es con Rafa... probablemente... ¡Uf! Es que no lo sé, esa pregunta es dura. Y por qué no los dos.

Juanma Castaño: Perfecto, por mí mejor. ¿Vas a ver la Eurocopa?

- Carlos Alcaraz: Sí.

- Juanma Castaño: ¿Qué va a hacer España?

- Carlos Alcaraz: Ojalá que ganar, pero... Yo voy a decir que la ganan.

- Juanma Castaño: Me gustaría que terminaras mandando un saludo a los oyentes de El Partidazo.

- Carlos Alcaraz: A todos los seguidores, darles las gracias por todo el apoyo y el ánimo. No solo en este torneo, si no a todos los torneo que voy. Por estar siempre a pie del cañón y dando igual la hora que sea. Es un placer poder o intentar hacerles disfrutar.

- Juanma Castaño: ¡Un abrazo, Carlos!

- Carlos Alcaraz: ¡Un abrazo, Juanma!