Bayonas (PP) "Las ambulancias en pruebas deportivas las tienen que poner los organizadores"

El pasado sábado por la tarde, el partido entre el CF Lorca Deportiva y el UCAM B del grupo XIII de Tercera División se tuvo que parar durante 40 minutos debido a una lesión del jugador del equipo lorquino Ramón Arcas, que sufrió una fractura de clavícula al caer mal tras un salto en una jugada fortuita con un rival.

El motivo de que el partido estuviera parado casi una hora, fue la no presencia de ambulancia ni servicios médicos en el estadio Artés Carrasco y la tardanza en llegar un vehículo médico hasta las instalaciones deportivas.

Sobre este asunto, COPE, le ha preguntado al edil de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas quien ha indicado en primer lugar que "las ambulancias en pruebas deportivas las deben poner los organizadores de los eventos".

En el caso de Tercera División, no se considera categoría profesional, y por lo tanto, no hay obligación de que este tipo de vehículos deban estar en las instalaciones deportivas, pero sí asegura Bayonas que "este fin de semana en Lorca, ha habido cerca de 20 partidos en diferentes categoría y modalidades deportivas y es imposible poner una ambulancia en cada evento por parte del Ayuntamiento. Si quiero insistir en que a pesar que no sea obligatorio, que ahí yo no entro, el que debe poner ese servicio es el club"

Sobre la tardanza de los sevicios médicos en llegar al estadio, Bayonas ha dicho que "tenemos una ciudad grande, con 1.700 kilómetros cuadrados de extensión y los servicios son los que hay, los recursos están ocupados en otro sitio, hay demora y son los que son. No hemos cometido ninguna ilegalidad por parte de nadie, ni nada de eso."

Bayonas también asegura que durante temporadas anteriores, siempre ha sido "el club quien se ha encargado de proveer los servicios de emergencia que deben estar en los campos de fútbol. Cruz Roja ha estado presente, por medios de convenios con los clubes que utilizan la instalación, nunca el Ayuntamiento"

Sí que hay que apuntar, que en partidos claves e importantes como citas en Copa del Rey o fase de ascenso, en los que se esperaba una gran afluencia de público, el Ayuntamiento a colaborado de forma puntual, con los clubes que representaban a la ciudad, con el servicio de ambulancia.

El Concejal de Deportes también se ha remitido al convenio firmado con los clubes que utilizan el Artés Carrasco, en este caso de forma exclusiva el CF Lorca Deportiva indicando que "nosotros hicimos una primera limpieza de choque de 6.000 euros de toda la instalación deportiva a comienzo de año, desde ese momento, es el club quien se encarga de la limpieza de todo el estadio antes y después de los partidos"

Para finalizar, Bayonas ha indicado que "el Ayuntamiento se encarga de la luz, agua, césped y consejería, y a partir de ahí se cede la instalación al club para que la utilice"