Toda la Región permanecerá este miércoles en aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas

Toda la Región de Murcia permanecerá este miércoles en aviso de nivel amarillo por tormentas y lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la alerta se extenderá desde las 12.00 horas hasta la medianoche en todas las comarcas de la comunidad autónoma.

Los técnicos de la CHS no consideran zona de alto riesgo el cauce del Río Guadalentín Mario Urrea, presidente de CHS "los técnicos de confederación no consideran zona de alto riesgo la situación del cauce del Río Guadalentín a su paso por Lorca. José Ángel AyalaLORCA 13 ago 2024 - 16:32

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Concretamente se esperan fuertes lluvias con una precipitación acumulada en una hora de 15 l/m2, y una probabilidad de 40%-70% para el ámbito geográfico del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

El edil de Emergencias del Ayuntamiento, José Martínez, ha resaltado que “hay que estar preparados para saber cómo actuar ante una emergencia de este tipo. Por ello desde el Servicio Municipal de Emergencias compartimos con los vecinos las siguientes recomendaciones: comprobar y limpiar las bajantes y salidas de agua de terrazas y patios; no aparcar en zonas por las que pueda pasar el agua; evitar viajar en coche y NO circular por carreteras secundarias y ramblas; así como no cruzar por ramblas, aunque parezca que llevan poca agua”.

Del mismo modo, les pedimos a los ciudadanos que sigan las indicaciones tanto del Servicio Municipal de Emergencias como del Ayuntamiento de Lorca a través de la web www.lorca.es y las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. De manera general, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales transmitidas a través de las emisoras de radio y de otros medios digitales, y seguir las indicaciones que se den y, en caso de emergencia, contactar siempre con el 112.