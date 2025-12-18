Sacristán, Gutiérrez y Viyuela, Mocedades y Los Panchos, en el auditorio de Lorca en 2026

El Auditorio Margarita Lozano de Lorca ha programado un total de 17 espectáculos para el primer semestre de 2026, conformando una oferta cultural que abarca géneros como ópera, magia, circo, drama, comedia, musicales y ballet. La nueva temporada contará con artistas de la talla de José Sacristán, Javier Gutiérrez, Pepe Viyuela o Rafael Basurto, además de funciones matinales concertadas con colegios, propuestas inclusivas y otras de carácter solidario.

Un cartel para todos los públicos

La programación dará comienzo el sábado, 17 de enero, con la obra “Los Yugoslavos”, protagonizada por Javier Gutiérrez y con texto y dirección de Juan Mayorga. El 25 de enero será el turno de la magia con “Nada es lo que parece (MAX)”, a cargo de Dakris, y el martes 27 el Ballet de Kiev interpretará “El Cascanueces”. Los espectáculos de enero finalizarán el día 30 con la comedia musical “Las nueve y cuarenta y tres”.

Febrero arrancará con la presencia del veterano José Sacristán, que protagoniza y dirige “El hijo de la cómica” el día 6, basada en una novela de Fernando Fernán Gómez. El viernes 13, Pepe Viyuela presentará “La risa en verso”, un recital de humor y poesía. El público familiar podrá disfrutar el 19 de febrero del musical “Un paseo por Disney”, con la voz de Mireia Montávez (Operación Triunfo 1). El mes concluirá el día 27 con la obra “Hay que deshacer la casa”, de Doble K Teatro.

Propuestas de primavera

El 6 de marzo llegará a escena “TRASH!”, un espectáculo de comedia y percusión de la compañía Yllana & Töthem. El teatro infantil continuará con “La isla del tesoro” el 9 de marzo y “Y entonces… CATAPLÁN” el día 11. La ópera tendrá su momento el 13 de marzo con “La Bohème” de Puccini, una obra que, como ha recordado el concejal de Cultura, Santiago Parra, "refleja la vida de los bohemios durante la primera mitad del siglo XIX en París".

El circo tomará el relevo el 17 de abril con “La premiere”, de Teatrapo Producciones. Al día siguiente, el 18 de abril, dos leyendas de la música en español, Mocedades y Los Panchos, se unirán en el concierto “Si tú me dices ven - Tour 2026”. La programación infantil regresa el 22 de abril con “Nube, Nube”, una premiada obra de títeres de Periferia Teatro.

El 8 de mayo se representará “Cría Cuervos”, una historia sobre la búsqueda de la armonía vital. El semestre se cerrará el 14 de mayo con “Viaje al centro del cuerpo humano”, un espectáculo de humor para toda la familia a cargo de Spasmo Teatro.

Las entradas para todos los espectáculos ya se pueden adquirir en la web del Auditorio, en la plataforma Bacantix.com y en la taquilla del Teatro Guerra.