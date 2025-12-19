Papá Noel llega a Puerto Lumbreras con una espectacular cabalgata de ilusión

La localidad de Puerto Lumbreras celebra este viernes por la tarde la “Cabalgata de la Ilusión”, un desfile navideño en el que Papá Noel será el gran protagonista.

El recorrido comenzará a las 18:30 horas en la calle San Francisco y estará animado por bailarines, carrozas, música en directo y personajes de la factoría Disney.

Una llave para todos los hogares

El desfile, organizado por la academia de danza María Teresa Lazareno, finalizará en la “Carpa de la Ilusión”, ubicada en la avenida Pedro García Rubio. Allí, la alcaldesa, María Ángeles Túnez, entregará a Papá Noel lo que ha descrito como "la llave mágica que abre todas las casas" de Puerto Lumbreras para que pueda repartir sus regalos en Nochebuena.

Le entregaremos la llave mágica que abre las puertas de todas las casas de Puerto Lumbreras" María Ángeles Túnez Alcaldesa de Puerto Lumbreras

Casi 200 niñas participarán en el pasacalles, donde bailarán "coreografías preparadas especialmente para este desfile", según han informado desde la organización.

El objetivo es "dar la bienvenida a Papá Noel" en una cabalgata que ya se ha convertido en un clásico de la Navidad lumbrerense y que se espera "espectacular, como siempre", ha dicho la alcaldesa.