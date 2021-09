Mazuecos; "El PSOE vuelve a solucionar otra chapuza heredada del PP"

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, ha puesto de manifiesto “las ganas que tiene el Partido Popular de que los proyectos que vienen a beneficiar a nuestro municipio no salgan adelante por el mero hecho de lo realizamos nosotros, el equipo de gobierno del PSOE, cuando el PP tuvo 12 años para materializar proyectos pero no hicieron absolutamente nada”.

“No es la primera vez que recomendamos al grupo municipal Popular que pregunten antes de salir haciendo el ridículo ante los medios de comunicación puesto que la musealización del Palacio de Guevara se encuentra en marcha y no precisamente porque el Partido Popular hiciera las gestiones necesarias para llevarlo a cabo ya el retraso de la musealización se debe al proyecto, incompleto, que dejó el PP de Lorca y que no contaba ni con la aprobación de la propia Dirección General de Bienes Culturales, de su partido”.

Mazuecos ha destacado que “si este equipo de Gobierno no hubiera trabajado duro no se habría podido conseguir los 400.000 euros relativos a la subvención para la musealización del Palacio de Guevara ya que el gobierno del PP no había acordado con la Dirección General de Bienes Culturales el apartado relativo al sistema de climatización de parte del edificio, cuestión que ha producido diversos retrasos y modificaciones en el proyecto”.

La edil de Cultura ha explicado al señor Martínez que “es gracias al trabajo que desde el Partido Socialista hemos realizado con el empeño personal del Alcalde de Lorca, Diego José Mateos, motivo por el que hemos conseguido agilizar este proceso puesto que el anterior director general de Bienes Culturales de la Región de Murcia debía haber pedido la ampliación del BEI, cuestión que desde el PSOE estamos ahora resolviendo trabajando de forma coordinada con la nueva directora general”.

Mazuecos Moreno ha insistido en que “el señor Martínez Bernal habla tan de oídas que la parte del proyecto que cita no se corresponde con el actual porque era tal la chapuza que dejó el PP que ha tenido que ser modificado cuatro veces en dos años, una verdadera vergüenza”.

“El señor Gil, por mucho que solicite una reunión, no va a poder resolver nada que no esté ya resolviendo el Ayuntamiento de Lorca, la Dirección General de Bienes Culturales y el ICREF”.

María Ángeles Mazuecos ha especificado que “estamos ante una nueva muestra de la incompetencia del Partido Popular, otra proyecto chapuza para el que ha tenido que venir y trabajar el Partido Socialista para modificarlo y poder, así, materializarlo. Así que lo único que le pedimos al PP es que si no quiere aportar nada para el bien de su municipio que se aparte y nos deje trabajar porque es muy triste que quieran alegrarse de que Lorca pierda subvenciones y proyectos, pero es que eso no va a pasar por que desde el PSOE sí hacemos el trabajo que hay que hacer