Mata "PSRM utiliza a sus alcaldes para critir nuevo modelo de transporte, a pesar de que mejorará el actual"

El diputado del PP, Juan Antonio Mata, ha lamentado que el “PSRM utilice a sus alcaldes para criticar el modelo de transporte interurbano, a pesar de que mejorará el actual con servicios más rápidos y directos”. La implantación de este modelo, tal y como ha argumentado Mata, “se adapta a las necesidades reales de los ciudadanos y es el resultado de cuatro años de trabajo coordinado con todos los municipios”, por lo que “poner en entre dicho un modelo que mejorará los servicios de manera más accesible, más conectada y sostenible con el fin de que sea más atractivo y se convierta en una alternativa real al coche privado, responde solo a una instrucción política del PSOE regional”. De hecho, “la administración regional ha mantenido numerosas reuniones desde hace cuatro años, intensificadas desde el año pasado, y se ha atendido a muchas de las alegaciones de los municipios, por lo que quien defienda lo contrario está faltando a la verdad”. Mata no entiende por qué los alcaldes socialistas alzan la voz contra un sistema de transporte interurbano que “no va suponer pérdida de servicios, mientras callan ante la tropelía de su Gobierno socialista de dejar sin trenes la Región convirtiéndola una isla ferroviaria que nos ha asumido al caos absoluto en las principales arterias al colapsarlas con más coches y más contaminación”.El diputado ha defendido que el nuevo sistema nace para “adaptar la oferta de movilidad urbana al desarrollo de los municipios para dar una respuesta real a los ciudadanos”. De hecho, lejos de los presagios catastrofistas de los socialistas, en palabras de Mata, “los nuevos servicios conectarán de forma más ágil y directa entre los municipios, y además de que ofrecerá mejores servicios con los grandes centros generadores de viajeros como son los hospitales, los campus universitarios y los centros comerciales”. Así ha defendido que mientras “el Gobierno regional aborda de manera valiente la mejora de los servicios regionales, en la ciudad de Murcia el nuevo Gobierno de Serrano mantiene un sistema antiguo en vez de implementar el modelo diseñado por el PP, lo que traerá consecuencias negativas para el transporte público”. “Serrano no se puede sorprender de asumir una competencia que viene dictaminada por una ley de 2015 y hace dejación de sus responsabilidades al no haber tenido voluntad firme de coordinar los servicios”, ha afirmado el diputado, quien recordó que “no es legal que la administración regional financie el transporte urbano del municipio”. Mata ha denunciado la utilización partidista del PSOE de sus alcaldes en Lorca, Águilas y Mazarrón a los que “utiliza para crear alarma injustificada entre la población” porque los servicios en Lorca, Águilas y Mazarrón, no se verán afectados porque solo cambian los servicios en 17 municipios de las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena. “Es inaudito que salgan los alcaldes a criticar un servicio que ni se ha puesto en marcha, ni se ha licitado porque se pondrá en marcha en una segunda fase”, ha concluido Mata.