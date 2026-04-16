Lorca restaurará la muralla de su castillo medieval dañada hace un año por la DANA

Varios paños de la muralla del castillo de Lorca, del siglo XIII, serán sometidos a obras para para reparar los daños que las lluvias torrenciales de la DANA de marzo de 2025 en el monumento. La concejal de Urbanismo, María Hernández, ha informado de que la Junta de Gobierno aprobará la ejecución de las obras para restaurar dos cortinas de la muralla afectadas, y que los trabajos serán cofinanciados con fondos municipales y del Gobierno de España.

Los desperfectos se concentran en la fachada oeste del castillo, junto al acceso al Parador y a Lorca Taller del Tiempo, donde las lluvias ocasionaron derrumbes parciales y desprendimientos. Las actuaciones se centrarán en la limpieza, consolidación y recuperación del volumen perdido en las cortinas de muralla CC-2 y CC-26, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Un mes de obras con técnicas tradicionales

Los trabajos, tendrán una duración estimada de un mes. El proyecto, redactado por el arquitecto Jerónimo Granados González, contempla el uso de técnicas y materiales tradicionales y se realizará bajo supervisión arqueológica especializada para preservar la autenticidad del monumento, catalogado como Bien de Interés Cultural.

Financiación estatal y municipal

El proyecto cuenta con un presupuesto de casi 20.000 euros financiado al 50% por el Ayuntamiento de Lorca y el otro 50% por el Estado. Esta ayuda estatal se enmarca en la declaración de Lorca como “Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” tras los fenómenos meteorológicos ocurridos entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

Esta intervención forma parte de un plan más amplio para reparar los daños de la DANA en el municipio, cuyo coste total asciende a casi dos millones de euros, sufragados también a partes iguales por ambas administraciones. La mayor parte de esta inversión se destinará a la reparación de caminos y vías públicas (740.000 euros), inmuebles municipales (430.000 euros) y viviendas municipales (100.000 euros).

Muchas de las actuaciones tuvieron que ejecutarse de forma urgente tras el temporal, para lo cual el consistorio adelantó más de medio millón de euros. El ayuntamiento ha tenido que modificar su presupuesto para hacer frente a su parte de la financiación y tiene de plazo hasta el 22 de mayo para adjudicar todas las actuaciones pendientes.