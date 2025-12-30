Lorca pide endurecer la ley contra los empadronamientos ilegales tras el desalojo de un okupa

Juan Miguel Bayonas, concejal de Seguridad ciudadana, Belén Pérez, concejal de Padrón del Ayuntamiento de Lorca y María Hernández, concejala de Urbanismo de Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha actuado de forma coordinada para poner fin a la ocupación ilegal de un inmueble en construcción abandonado en la céntrica calle Rebolloso. La intervención, impulsada por el órgano de control del Padrón junto a las concejalías de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, se ha producido tras recibir numerosas quejas vecinales por problemas de convivencia y seguridad en la zona.

Actuación coordinada frente a las quejas

La concejala del Padrón, Belén Pérez, ha explicado que, tras tener constancia de las quejas, "inmediatamente se pone en marcha oficiando desde Policía Local". Esta primera intervención policial ha logrado que la persona que ocupaba el inmueble lo abandonara de manera voluntaria, un paso clave en la resolución del conflicto.

Ayuntamiento de Lorca Edificio donde fue desalojado el okupa en Lorca

Paralelamente, desde el consistorio se ofició al propietario para que impidiera futuros accesos y la concejalía de Urbanismo, dirigida por María Hernández, inició una orden de ejecución. Finalmente, no ha sido necesaria la ejecución subsidiaria, ya que los propietarios actuaron de manera voluntaria y adoptaron las medidas requeridas para asegurar el edificio.

Aquí fue fundamental la colaboración ciudadana" JUAN MIGUEL BAYONAS Concejal de Seguridad Ciudadana del Auuntamiento de Lorca

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, ha destacado que la rápida comunicación de los vecinos fue clave para que el suceso se tratara como un allanamiento de morada. Bayonas ha señalado que el individuo estaba "provocando serios problemas", incluyendo un conato de incendio, y ha afirmado que "aquí fue fundamental la colaboración ciudadana", agradeciendo las llamadas a los teléfonos de emergencias.

Llamamiento para endurecer la ley

Que se tipifiquen los empadronamientos ilegales como un delito" BELÉN PÉREZ Concejala del Padrón del Ayuntamiento de Lorca

Belén Pérez ha aprovechado la ocasión para reiterar la petición que el consistorio lorquino ha elevado al Gobierno de España en varias ocasiones. La concejala ha insistido en la necesidad de "que se tipifiquen los empadronamientos ilegales como un delito" en el ordenamiento jurídico, con penas privativas de libertad y sanciones, para ser más eficaces en la lucha contra esta problemática.

Por su parte, María Hernández ha subrayado la "extraordinaria coordinación que existe en las distintas concejalías", asegurando que el Ayuntamiento seguirá actuando con contundencia. Ha afirmado que se aplicarán todas las herramientas legales, como órdenes de ejecución y supervisiones de habitabilidad, para que Lorca sea "una ciudad habitable, que se pueda pasear".