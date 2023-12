Lorca se ofrece a gestionar fondos estatales para pagar a los damnificados

El Ayuntamiento de Lorca se ha ofrecido a “vehicular” los pagos de las ayudas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que todavía tienen pendientes de cobro 217 familias afectadas por los terremotos de 2011, con el objetivo de agilizar los pagos y que puedan hacerse efectivos cuanto antes.



Así lo ha dicho el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este lunes en el Palacio de San Esteban de Murcia con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras.



Gil ha recordado que las 217 familias que no han cobrado aún el total de las ayudas que les corresponden tienen pendiente la parte que le corresponde financiar al estado, ya que la comunidad autónoma y el ayuntamiento liquidaron su parte el pasado mes de febrero.



Los pagos, ha lamentado, que superan el millón de euros, no se han efectuado a pesar de estar presupuestados por “problemas burocráticos y administrativos”, por lo que se ha solicitado al ministerio que abone las cantidades directamente a las familias, como ya hizo en su día el Ministerio de Interior.



También se ha puesto a disposición de la administración central para gestionar esos pagos y que se puedan “canalizar de manera inmediata” de manera que el Ministerio traslade los fondos al Consistorio para que este se encargue de repartirlos entre los beneficiarios.



El Ayuntamiento en ningún caso puede aportar esos fondos, ha insistido, una cuestión “inviable”, ya que corresponde al ministerio.



No obstante, ha confiado en poder solucionar la situación, como también se hizo en 2017, cuando por primera vez llegó a la alcaldía de Lorca y se topó con un problema similar

