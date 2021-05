IU-Verdes Lorca exige alternativas de transporte público para los vecinos de Ramonete y Puntas de Calnegre

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha exigido al equipo de Gobierno de PSOE y C’s que saque a los vecinos de Ramonete y Puntas de Calnegre del “aislamiento” al que están sometidos tras la supresión por parte del Ayuntamiento de la línea de autobús que conectaba estos núcleos de población con el casco urbano de Lorca. Martín recordó que en el Pleno de 20 de diciembre 2019 el consistorio decidió que la forma en que asumiría la gestión de este servicio −que por un cambio en la normativa (Ley 10/2015) pasó a ser competencia municipal en vez de autonómica− fuera la “indirecta”. Es decir, el equipo de Gobierno cerró la vía a que LIMUSA, que amplió su objeto social precisamente para hacerse cargo de la prestación del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros, pudiera encargarse de manera “directa” de la prestación del servicio de transporte público entre Lorca, Ramonete y Puntas de Calnegre.

En aquel Pleno, Gloria Martín ya advirtió, como finalmente ha sucedido, que el Ayuntamiento “dejaría morir esta línea”, que constituía el único medio de transporte público para los habitantes de estas localidades. “Se excusan en que la decisión ha sido consensuada con los vecinos, lo que no es cierto, porque nosotros tenemos constancia de que hay familias de Ramonete y Puntas de Calnegre que reclaman la recuperación de este servicio o una alternativa que les permita desplazarse hasta Lorca para hacer gestiones médicas o administrativas porque no tienen otro modo de hacerlo”, aseguró.

La concejala de IU-Verdes ha reprochado al PSOE el incumplimiento de su promesa electoral de “transformar radicalmente” el servicio público de autobús para “mejorar la conexión entre el centro de la ciudad y las diputaciones”. “Se hartaron de exigirlo cuando estaban en la oposición, y no solamente no lo han cumplido, sino que en algunos casos, como en los pueblos de la costa, sus vecinos están ahora peor que antes”, se lamentó.

Gloria Martín se preguntó dónde queda la preocupación del PSOE por la “despoblación, las desigualdades y la falta de servicios que sufren los habitantes del medio rural”. Al respecto, también criticó que el equipo de Gobierno municipal no haya reactivado la Mesa del Transporte, que “hace más de un año que no se reúne”. “El servicio de taxi rural a demanda ya tendría que estar en marcha, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos pueblos no existe ninguna forma de desplazarse a Lorca en transporte público”, dijo sobre este asunto.