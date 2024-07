La Guardia Civil recupera una campana del siglo XVII robada hace 11 años en una ermita de Lorca

La Guardia Civil ha recuperado y devuelto a su legítimo propietario una campana del siglo XVII robada hace once años del campanario de una pequeña ermita de la pedanía lorquina de Doña Inés y que ha sido localizada en un almacén de una empresa de reciclado de metales de la localidad de Caravaca de la Cruz.

La campana coronaba la ermita privada y declarada bien de interés cultural de la finca Colonia Santa Teresa y su desaparición siempre fue interpretada por la Guardia Civil como un "robo por encargo" a petición de un coleccionista.

Durante la inspección de una empresa en Caravaca, los guardias civiles hallaron esta campana de bronce con un peso de 57 kilogramos y una altura de 55 centímetros que les llamó la atención, entre otras cosas, por las inscripciones que portaba la misma: una cruz floristada y la inscripción “Refundida para Fabio Carreño 1653”, por lo que, al poder tratarse de parte de un Bien de Interés Cultural, se procedió a su incautación y se iniciaron las pesquisas para averiguar su procedencia y situación legal o reglamentaria.

Un estudio de la pieza en cuestión, efectuado por un doctor en Historia y Arqueología, del Servicio de Patrimonio Histórico, Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , ha venido a determinar que se trata de una campana refundida en el año 1959, incorporando una anterior datada del año 1653.

En el marco de la operación una persona ha sido detenida por su vinculación tanto con el robo de la campana como con su posterior receptación.

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y el coronel jefe de la Zona de Murcia, Francisco Pulido, acompañados de parte de los guardias civiles que han participado en la operación, y del director General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, José Francisco Lajara, han hecho entrega a su legítimo propietario de la campana sustraída para su restitución a la ermita.

Fernando Sánchez, propietario de la finca donde está ubicada la ermita, ha mostrado su alegría por haber recuperado la campana sustraída hace once años. “Ya no confiaba en recuperarla, por eso estoy loco de contento y agradecido a la Guardia Civil por encontrarla y devolvérmela, pues esto me anima a restaurar la propia ermita y que podamos disfrutarla todos”, ha indicado.