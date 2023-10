"Gracias por mi vida" las memorias de Benito Rabal, un homenaje a sus padres y al mundo del cine y el teatro

El director de cine, guionista y escritor Benito Rabal, hijo de los actores Paco Rabal y Asunción Balaguer, publica Gracias por mi vida, un emotivo retrato de una familia de artistas, que es también un recorrido por la Historia de España del siglo XX por el que desfilan Luis Buñuel, Orson Welles, Pablo Picasso, Rafael Alberti, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Mario Camus, Miguel Delibes, Fernando Rey, Fernando Fernán Gómez… y muchos otros personajes del mundo de la cultura y de la política.

«Crecer bajo la bandera del amor, junto a dos personas que han roto su destino te enseña a ver el mundo de otra manera. Entiendes que la vida no consiste en una carrera de fondo en la que cumplir metas que te lleven a una futura felicidad, sino procurar que esta se encuentre presente en cada momento», explica Benito Rabal en su libro de memorias, escrito en Águilas, la tierra natal de los Rabal.

«El valor del ser humano no radica en el éxito que haya conseguido o en cuanto sea capaz de acumular, sino en la bondad y el aprecio a su dignidad. No perder nunca la inocencia, saber que cada día, pasen los años que sean, aún se aprende; comerte la vida a bocados y disfrutarla; creer en un mundo más justo y luchar para conseguirlo; saber que todo es permisible menos vivir del sufrimiento ajeno. Esa es mi herencia, el regalo de su legado, los sólidos cimientos sobre los que he intentado construir mi vida», escribe el cineasta, hermano de Teresa y padre de Liberto.

Gracias por mi vida no es sólo un homenaje a sus padres, sino también al cine y el teatro. Rabal Balaguer explica cómo surgió su vocación: «Seguramente fue por ver la actuación de mi padre que asistí a la proyección de la película aún sin terminar de montar. Los paisajes, los movimientos de cámara, el duelo interpretativo, la manera de desarrollar el argumento, fueron para mí una revelación. Algo se revolvió en mi interior, no sé explicar muy bien por qué. De repente, me sentía como el explorador decimonónico que descubre una ciudad perdida en lo más profundo de la jungla. La misma luz que alumbra el camino de los místicos, se me apareció para desvelar mi vocación. Nada más salir de la sala, me encaré a mi padre: —Yo quiero hacer lo mismo, contar historias así, con el cine. Quiero ser director.»

Benito Rabal trabajó como ayudante de dirección y director de segunda unidad con varios de los mejores directores nacionales y extranjeros en películas como Los santos inocentes, El crack, Volver a empezar, La colmena, Las bicicletas son para el verano, Sorcerer o La fuga de Segovia. Entre sus trabajos como director cabe destacar El hermano bastardo de dios, El furgón, Nazca, Paco, mi padre, Curro Jiménez II, Francisco por Paco o los cortometrajes Mereces vivir y Tú verás. En Gracias por mi vida hace memoria de su vida personal y su carrera cinematográfica, a las que en los últimos años ha añadido su faceta como escritor, con el poemario Notas del sur y la novela Ayer, mañana.

«Siguen estando a mi lado. Les echo de menos, pero no siento nostalgia por ninguno de los dos. Es en esos momentos que uno quisiera creer que hay otra vida en la que volver a encontrarnos. Pero ¿para qué? ¿Acaso no hemos disfrutado en esta? Cuando uno le agradece tanto, decirle adiós, no importa», reflexiona el autor. «Pienso en cómo hubiera sido la de ellos de haberse prolongado. Sin respiración, mi padre. Mi madre sin poder trabajar, con la pandemia a las puertas, sin recibir las visitas de tantos a quien tanto quería. En cuanto a mí, si volviera a nacer haría exactamente lo mismo, los mismos aciertos y los mismos errores. Solo espero poder cumplir con su última enseñanza, seguir su ejemplo. Y, como ellos deciros a todos y a cada uno, gracias, gracias, muchas gracias».