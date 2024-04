Este es el calendario de actuaciones de los grupos del FORTALEZA SOUND

Fortaleza Sound es más que un festival; es una cita cultural que celebra la música y el arte, desde la sostenibilidad, el respeto por el entorno y la accesibilidad. En el vibrante corazón de Lorca, este evento musical, comprometido con que el arte llegue a cualquier persona, sin excepciones, reunirá a amantes de la música de toda España en la Ciudad del Sol, de la mano de grandes artistas del panorama indie y pop.

El festival presenta una programación de lo más completa que hace que decantarse por un solo día no sea tarea sencilla. Además, en la ciudad de Lorca, se gesta el primer festival accesible de la Región y uno de los más accesibles de España, ofreciendo más de la mitad de sus conciertos signados con intérpretes de Lengua de Signos, mochilas vibratorias, códigos NaviLens, bucles magnéticos, o un 50% para personas con discapacidad entre un amplio abanico de medidas de accesibilidad Todo esto con el objetivo de hacer llegar la pasión por el Indie a todo el mundo y que todos puedan disfrutar de la que será la experiencia musical del año. Y para los asistentes que se desplazan desde otras ciudades, se habilitará la Estación Espacial, un Glamping con todas las comodidades que estará situado junto al recinto del festival. Se trata de un espacio climatizado y habilitado con tiendas de campaña ya montadas, ropa de cama, baños y duchas individuales, food trucks, y desayunos incluidos entre otros servicios.

La organización también ha anunciado que en breve estará disponible el servicio de bus lanzadera con diferentes rutas que te llevarán al festival desde puntos como Murcia, Comarca del Noroeste, Águilas o playas de Almería.





Fortaleza Sound está a la vuelta de la esquina y por eso la organización desvela la programación por días del festival revelación de la Región que acogerá en su primera edición más de 30 grupos.

La ciudad del sol celebra por primera vez el festival Fortaleza Sound, un evento que tendrá lugar en la ciudad del sol los días 28, 29 y 30 de junio bajo el lema: siente, vibra, vive.





Este gran evento de música Indie se llevará a cabo, tanto en el Recinto Ferial Huerto de la Rueda (recinto principal), como en las plazas y calles de la ciudad y el reparto de artistas queda de la siguiente manera:

- Viernes día 28: Fortaleza dará el pistoletazo de salida con grupos de la talla de Sexy Zebras, Serial Killerz, Niña Polaca, Lori Meyers, The Leadings, Delafé y las flores azules, Madbel, Amatria, Gran angular, Labouns y Glas.





- Sábado 29: la fiesta continuará de la mano de Vetusta Morla, Neuman, Cariño, Los Invaders, ElyElla, Pipiolas, León Benavente, Carmen 113, Karavana, Lady Ma Belle, Levitants, Kuve y Ley Dj.

- Domingo día 30: y para finalizar esta primera edición con un broche de oro, Fortaleza ofrecerá jornada de puertas abiertas donde todo el mundo podrá disfrutar de forma gratuita (previa descarga de invitación que estará disponible unas semanas antes en la web del festival) de las actuaciones de Rayden, MR. Kilombo, Second DJs (Jorge y Fran), Karlan, Las Wonder, La Bien Querida, D'Baldomeros y The Sand.