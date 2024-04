Estas zonas de Lorca recibirán un tratamiento fitosanitario para evitar la proliferación de insectos

El Ayuntamiento de Lorca ha informado que hasta este próximo viernes, 26 de abril, se van a realizar tratamientos fitosanitarios en diversas zonas verdes del municipio, con el objetivo de combatir los áfidos, conocidos comúnmente como pulgones.

Las condiciones meteorológicas pueden hacer variar la aplicación, pero esta se realizará siempre de madrugada, “ntentando no ocasionar molestias a los vecinos, comenzando los tratamientos a partir de las 4:00 AM y hasta las 7:00 AM.

Según ha indicado el consistorio este procedimiento se llevará a cabo de la mano de operarios especializados, que tendrán en cuenta, fundamentalmente, franjas con vegetación, donde suelen encontrarse un mayor número de estos insectos.





Carmen Menduiña, concejal de Control de Plagas, ha destacado que "se recomienda a la población que no utilice estas zonas para pasear o realizar actividad física hasta pasadas dos horas después del tratamiento, es decir, a partir de las 9:00 horas; incluyendo el paseo de animales domésticos. También que los vecinos residentes en esos enclaves cierren las ventanas de sus viviendas, no dejen la ropa tendida en el exterior, ni, por su puesto, a sus mascotas, como pueden ser, por ejemplo, jaulas de pájaros. También es aconsejable que retiren comederos y bebederos de animales”, ha apuntado la edil, que ha recordado que “el servicio de control de plagas del Ayuntamiento de Lorca está abierto a que cualquier ciudadano que haya detectado un foco, ya sea de roedores, insectos, etc"





En concreto, las zonas donde se llevará a cabo el tratamiento son:

Las Alamedas

La Plaza de Saavedra

Carretera de Caravaca

Calle La Seda

Susano Rodríguez y parque de Ecuador

Policía Nacional

Calles de la Urbanización Los Tristes

Alameda Periodista Barnes

Plaza de Carruajes