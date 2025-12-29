Los empresarios de Lorca urgen a rentabilizar el recinto ferial Ifelor

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Lorca, Ceclor, ha hecho un llamamiento al ayuntamiento para "rentabilizar" el recinto ferial Ifelor y ha solicitado formalmente participar en su modelo de gestión. El presidente de la patronal, Juan Jódar, ha explicado que "la explotación del recinto ferial ya no tiene espera" y ha lamentado que no se hayan producido avances significativos en los últimos tres años.

Jódar ha calificado la situación de "urgente y necesaria" y ha reiterado que desde Ceclor siguen "tendiendo la mano" para buscar una solución. En un desayuno con periodistas, ha cuestionado la lógica de construir un edificio valorado en 14 millones de euros para después tenerlo "infrautilizado", una situación que urge revertir.

La explotación del recinto ferial ya no tiene espera" Juan Jódar Presidente de Ceclor

Un modelo de gestión público-privada

La propuesta de la patronal lorquina pasa por constituir "un organismo que gestione Ifelor con mentalidad empresarial y colaboración público-privada que permita su correcta explotación". El objetivo, según Jódar, es que Lorca pueda sumarse en 2026 a la tendencia del turismo de congresos, un sector que ha sido un referente en la Región de Murcia durante el año 2025.

Respecto al modelo propuesto por el alcalde, Fulgencio Gil, para encomendar la gestión de Ifelor a la sociedad municipal Lorcatur, Jódar ha señalado que, "aunque el vehículo puede ser el correcto", pero los empresarios "desconocen el resto de actuaciones" previstas. Por ello, ha insistido en la conveniencia de crear "un consejo de administración o una junta de gobierno en el que estén integrados los empresarios".

El presidente de Ceclor ha defendido que el asunto se debe "agilizar lo máximo posible" y considera clave el establecimiento de "una gerencia" que garantice la celebración de una o dos ferias al mes. Además, ha subrayado que la entidad que gestione Ifelor "debe dotarse de recursos humanos y económicos" para poder organizar ferias y congresos con éxito.