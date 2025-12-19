Detienen a un hombre en Lorca por la muerte de otro varón a puñaladas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su presunta implicación en la muerte de otro varón en una vivienda de la avenida de las Fuerzas Armadas de Lorca. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el suceso tuvo lugar a mediados de esta semana, aunque no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del mismo.

La causa de la muerte fueron varias heridas por arma blanca. El único arrestado por este crimen pasará a disposición del juzgado de guardia en las próximas horas para prestar declaración y que se decida sobre su situación procesal.

cuarto homicidio del año en Lorca

Este suceso eleva a cuatro el número de homicidios registrados en Lorca en lo que va de año. El primero ocurrió en marzo, con la muerte por disparos de un portero de un local en la pedanía de Purias.

El segundo fue un doble crimen que tuvo lugar el pasado mes de octubre en las pedanías de Ramonete y Garrobillo, cuyo móvil fue un ajuste de cuentas por narcotráfico.