El PP ha designado a todos sus representantes que formarán las Juntas de Distrito, Barrios y Pedanías

El Presidente del Partido Popular de Lorca y Portavoz del PP en el Ayuntamiento, Fulgencio Gil, ha anunciado esta mañana que esta formación política ya "ha designado a la totalidad de sus representantes que formarán parte de las Juntas Vecinales. Se trata de una amplia lista de personas del PP que se integrarán en estas entidades de responsabilidad municipal en todos y cada uno de los barrios y pedanías que componen nuestro término municipal, en calidad de representantes de la lista más votada en las pasadas elecciones locales. Estamos hablando de un total de 49 juntas y 5 distritos, que integran 38 pedanías y 11 barrios."

Fulgencio Gil ha indicado que "se trata de gente muy representativa de cada pedanía o barrio, plenamente integrados en múltiples colectivos vecinales, que están ya dispuestos a trabajar para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Hemos de señalar que para la designación de estas personas nos hemos encontrado una cálida acogida por parte de los ciudadanos, que nos siguen exponiendo la misma realidad que en las diferentes reuniones con colectivos y asociaciones de diversa índole que venimos manteniendo durante los últimos meses: este gobierno no funciona. Nos estamos encontrando la misma queja en todos sitios, con argumentos que parecen calcados, que reflejan un descontento generalizado. La gente está frustrada y se siente engañada, y por eso quiere que se formen cuanto antes las Juntas Vecinales para poder tomar partido de forma directa en las decisiones que tienen que ver con sus barrios o pedanías."

El Presidente del PP lorquino ha indicado que "los lorquinos nos transmiten su enfado en especial por el incumplimiento de la promesa “estrella” del actual alcalde, que era la puesta en marcha de las Juntas Vecinales el 1 de enero de este año, algo que era totalmente factible, pero que el actual gobierno local está retrasando amparándose en excusas y vaguedades. Nosotros, igual que los vecinos, queremos que esto no se bloquee más, y de hecho hemos de recordar que uno de los motivos principales que nos obligó a rechazar la propuesta que el PSOE y Ciudadanos pusieron sobre la mesa para los presupuestos municipales fue que no contemplaban la partida económica que se habían comprometido a reservar en las cuentas del Ayuntamiento para las Juntas Vecinales."

El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento ha señalado que "Ciudadanos y PSOE están incumpliendo incluso el supuesto pacto que sustenta el actual gobierno local, ya que se comprometieron a designar a los alcaldes pedáneos mediante “nombramientos democráticos”, algo que tampoco están haciendo. Y no hablemos ya de la hipotética “experiencia piloto” que decían que iban a realizar en algún sitio, constituyendo una sola Junta Vecinal, la que ellos eligieran, como si la participación vecinal fuera una promoción inmobiliaria. Los vecinos nos están diciendo que las Juntas Vecinales se tienen que constituir ya y a la vez, y no solo donde al actual alcalde la parezca oportuno. Nosotros, desde el Partido Popular, apoyamos el planteamiento que nos trasladan los vecinos, y rechazamos cualquier otra posibilidad que no sea la que los propios lorquinos quieren.".