Coros y Danzas de Lorca celebra su 80 aniversario con el espectáculo ‘El viaje de vuelta’ esta Navidad

El grupo de folclore Coros y Danzas de Lorca representará este 23 de diciembre a las 21 horas en el auditorio Margarita Lozano el espectáculo “El viaje de vuelta”, un montaje estrenado este año para conmemorar el 80 aniversario de su fundación. Sobre el escenario se darán cita 115 bailarines, músicos y cantantes para celebrar la Navidad y rendir homenaje a ocho décadas dedicadas a la música y la danza tradicional.

Un viaje a las raíces de Lorca

El espectáculo ha sido concebido como "un viaje al pasado", donde cada elemento sobre el escenario recordará las raíces y tradiciones del municipio, muchas de las cuales se mantienen vivas. La escenografía y el vestuario han sido diseñados y elaborados íntegramente por los miembros del grupo, que recrearán escenas costumbristas del pasado de Lorca además de interpretar las piezas clásicas de su repertorio.

Será un viaje al pasado, donde cada detalle que va a haber sobre el escenario nos va a recordar lo que en su día fuimos, nuestras raíces y tradiciones" María Antonia Martínez Presidenta de Coros y Danzas de Lorca

Estreno de indumentaria tradicional

Uno de los grandes atractivos del montaje será el vestuario, con la puesta en escena de 130 trajes tradicionales de distintos pueblos de la comarca de Lorca. Además, se presentarán tres estrenos de indumentaria elaborados en el taller del propio grupo. Entre ellos destaca un nuevo traje de novia, diseñado a partir de la descripción que una anciana de Avilés aportó hace 30 años sobre su propio atuendo nupcial. Su confección, realizada en terciopelo negro con pasamanerías y aplicaciones de encaje, ha requerido 80 horas de trabajo.

80 años conservando el folclore

Fundado en 1945, Coros y Danzas de Lorca nació con el objetivo de rescatar, conservar y difundir el folclore de la comarca a través de sus cantos, danzas e indumentarias. En la actualidad, la agrupación está compuesta por más de 100 personas y es miembro de pleno derecho de CIOFF, organismo asociado a la UNESCO. Desde hace 35 años, el grupo organiza el prestigioso festival internacional de folclore “Ciudad de Lorca”, en el que han participado formaciones de más de 60 países.

El espectáculo comenzará a las 21:00 horas y las entradas ya están disponibles en la taquilla del auditorio a un precio de diez euros.