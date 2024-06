El Ayuntamiento de Lorca recibe una nueva reclamación derivada de convenios urbanísticos

"El Ayuntamiento se enfrenta a la devolución de más de 1,2 millones de euros por una nueva reclamación derivada de los convenios urbanísticos aprobados por el PSOE", así lo aseguraba la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández.

Se trata de un convenio de planeamiento, diferente a los conocidos como “convenios trampa” que se pretendían ejecutar en terrenos calificados como Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU), que fue aprobado en solitario por el Gobierno del PSOE en el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2005, y firmado apenas dos días más tarde entre los promotores y los políticos socialistas del momento. Los promotores, pertenecientes a la mercantil Residencial Sierra de Tercia, entienden incumplido el convenio y reclaman que se les devuelva la cantidad abonada años atrás, 715.202 euros, además de los intereses generados, que, de acuerdo con los cálculos efectuados, se sitúan en 492.660 euros, lo que supone un total de 1.207.862 euros.

Esta reclamación, informó Hernández, se suma a los más de 15 millones de euros en pérdidas de los convenios en terreno SIDU y los 750.000euros que también se tienen que devolver por otro convenio urbanístico de planeamiento en la pedanía de Aguaderas.

María Hernández ha lamentado que, durante el tiempo transcurrido, ningún responsable del anterior gobierno local haya advertido si quiera con carácter informal de las auténticas consecuencias de esta reclamación urbanística, especialmente por el elevado golpe económico de 1,2 millones de euros que tendrían que soportar las arcas municipales en el caso de ser definitivamente condenados a devolver el dinero. Tenían que haber avisado, así no se hacen las cosas. No nos vamos a quejar porque lamentarse no sirve de nada, pero esto no corresponde a una gestión seria ni a quien respeta a los ciudadanos, no es una cuestión menor.